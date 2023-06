WhatsApp prepara lançamento de 2 NOVOS RECURSOS para os usuários

Novos recursos para o WhatsApp – O aplicativo de mensagens populares, WhatsApp, está se preparando para lançar uma variedade de novos recursos que visam melhorar a experiência do usuário. De acordo com relatórios recentes do site WABetaInfo, conhecido por seus insights precisos sobre as atualizações futuras do WhatsApp, os usuários podem esperar mudanças significativas, incluindo a introdução de nomes de usuários e compartilhamento de tela, na próxima versão do aplicativo.

WhatsApp anunicia dois novos recursos

Entre os recursos mais aguardados, a possibilidade de selecionar um nome de usuário exclusivo vem se destacando. Detectada na versão beta 2.23.11.15 para Android, essa nova funcionalidade permitirá que os usuários do WhatsApp vinculem um nome de usuário único à sua conta. Esse recurso poderia marcar uma virada significativa na forma como os usuários se conectam na plataforma, abrindo a possibilidade de encontrar e adicionar contatos usando seus nomes de usuário, ao invés do tradicional número de telefone. De acordo com o WABetaInfo, as conversas que começam utilizando um nome de usuário são criptografadas de ponta a ponta, garantindo a segurança e privacidade dos usuários.

Além disso, o WhatsApp também está planejando adicionar um recurso de compartilhamento de tela à sua lista de funcionalidades. Esse novo recurso foi observado por alguns usuários que estavam testando a versão 2.23.11.19 do aplicativo Android. Os usuários poderão compartilhar o conteúdo de sua tela durante as videochamadas, após confirmar a ação de compartilhamento de tela. Além disso, esse novo recurso de compartilhamento de tela também gravará a parte da chamada que está sendo compartilhada, uma funcionalidade que pode ser útil em diversas situações, desde reuniões de negócios até encontros sociais virtuais.

Outro recurso que está sendo testado é o chamado “arquivo de status”. Destinado principalmente para uso corporativo, essa nova ferramenta permitirá que as empresas arquivem seus status após 24 horas, com a opção de compartilhá-los novamente no futuro. O recurso de arquivo de status, até o momento, parece estar disponível exclusivamente para empresas, ampliando as ferramentas disponíveis para o gerenciamento de suas comunicações na plataforma.

Plataforma aprimorada

É importante ressaltar que o WhatsApp tem demonstrado um compromisso contínuo em aprimorar sua plataforma e proporcionar uma experiência cada vez melhor aos seus usuários. A introdução de nomes de usuários exclusivos pode simplificar a forma como os usuários se conectam no aplicativo, eliminando a necessidade de compartilhar números de telefone.

Já a funcionalidade de compartilhamento de tela pode enriquecer a experiência de videochamadas, permitindo que os usuários compartilhem informações visualmente com seus contatos. A adição do recurso de “arquivo de status” para empresas, por outro lado, pode oferecer uma nova forma para as marcas gerenciarem suas postagens de status, potencializando suas estratégias de comunicação.

Como sempre, é recomendado aguardar o anúncio oficial do WhatsApp para confirmar a disponibilidade desses novos recursos. No entanto, com base nos relatórios de testes beta e nas informações divulgadas pelo WABetaInfo, tudo indica que essas mudanças poderão chegar em breve, trazendo novas possibilidades para os usuários da plataforma.

