SEMANA QUE VEM ACABARÁ: 13º do INSS está disponível para saque HOJE

Saque do 13º do INSS – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adiantou a antecipação do 13º salário para aposentados, pensionistas e outros beneficiários. Esta gratificação anual, normalmente prevista para o segundo semestre de cada ano, começou a ser depositada novamente antes do esperado, uma decisão que reflete a política do governo federal.

Os segurados do INSS poderão realizar o saque da primeira parcela do 13º salário junto com os benefícios de maio e junho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Não deixe de realizar o saque de valores do INSS

Esse pagamento antecipado garante que os beneficiários da Previdência Social recebam o 13º salário junto com os benefícios de maio e junho. Cabe lembrar que o cronograma do INSS geralmente se inicia no final de um mês e se encerra na primeira semana do mês subsequente. Esse fluxo de depósitos começou em 25 de maio, prosseguindo até 7 de junho.

Essa distribuição de recursos segue uma lógica definida pela renda dos segurados e pelo último dígito do número de benefício (NB). Aqueles que recebem um salário mínimo são os primeiros da fila, seguidos pelos beneficiários que recebem valores superiores. A sequência de pagamentos é então determinada pelo dígito final do NB.

O pagamento adicional se aplica a uma ampla gama de beneficiários. Aqueles que têm direito incluem titulares de todos os tipos de aposentadorias, beneficiários de pensão por morte, de auxílio por incapacidade temporária, de auxílio-acidente e de auxílio-reclusão. No entanto, aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outros auxílios assistenciais não têm direito ao 13º salário.

Este ano, a liberação da gratificação do 13º salário representa um investimento significativo, chegando a aproximadamente R$ 62,6 bilhões. Esses recursos estão sendo canalizados para mais de 38 milhões de segurados, um número que evidencia a escala deste esforço do governo.

Datas de liberação

As datas específicas para a liberação das duas parcelas do 13º salário dependem da situação individual de cada segurado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, as datas variam de 25 de maio a 7 de junho para a primeira parcela, e de 26 de junho a 7 de julho para a segunda, dependendo do dígito final do NB.

Os segurados que recebem mais de um salário mínimo têm um cronograma um pouco diferente. Para estes, a primeira parcela será disponibilizada entre 1 e 7 de junho, enquanto a segunda parcela será liberada entre 3 e 7 de julho, também de acordo com o dígito final do NB.

Essa iniciativa do INSS de antecipar o 13º salário demonstra a determinação do governo em apoiar os aposentados, pensionistas e outros beneficiários durante esse período desafiador. A antecipação desta gratificação anual é uma medida importante para garantir que esses segurados possam continuar a atender às suas necessidades financeiras. Como sempre, é fundamental que os segurados se mantenham informados sobre as datas de pagamento para gerir de forma eficaz os seus benefícios.

