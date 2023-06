Novo valor do Bolsa Família será pago em junho para quem cumprir as REGRAS

Bolsa Família já conta com novo valor? Uma nova era está se desenhando para milhares de famílias brasileiras que dependem da assistência social. O programa Bolsa Família, um dos pilares mais importantes do sistema de proteção social do Brasil, está se preparando para uma mudança revolucionária. Em uma tentativa de proporcionar uma vida melhor para as famílias maiores sem penalizar as menores, o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), anunciou um aumento significativo nos valores repassados aos beneficiários a partir de junho.

Novo valor pago pelo Bolsa Família

Pelas novas diretrizes, a partir do próximo mês, o valor do Bolsa Família será calculado com base no número de membros que compõem cada família beneficiária. A nova proposta oferece um valor básico de R$ 142 por pessoa. No entanto, para proteger as famílias menores, as unidades familiares com até quatro membros receberão um valor mínimo garantido de R$ 600, uma medida criada para assegurar uma assistência adequada a essas famílias.

Por conseguinte, o valor do benefício será diretamente proporcional ao tamanho da família. Para exemplificar, uma família de cinco membros passará a receber R$ 710, um valor que é derivado da soma de R$ 142 para cada membro da família. Esse valor básico será aplicado a todos os membros da família, independentemente de sua idade. Ou seja, mesmo os recém-nascidos serão considerados no cálculo do benefício.

O programa Bolsa Família tem sido uma tábua de salvação para inúmeras famílias que vivem em condições de vulnerabilidade. Contudo, para receber esse auxílio, é essencial atender a determinados critérios e cumprir regras condicionais definidas pelo programa. Uma dessas condições para se tornar elegível é ter uma renda per capita igual ou inferior a R$ 218 por mês. O cálculo da renda per capita é realizado dividindo-se a renda total da família pelo número de seus membros. Logo, uma família só será considerada elegível para o benefício se a renda total de todos os membros, dividida pelo número de integrantes da família, for igual ou inferior a R$ 218.

Regras e condições

Adicionalmente, é mandatório que o responsável pela família esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Este cadastro é uma base de dados que coleta informações socioeconômicas das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Para se manter elegível, é imprescindível que as informações cadastrais estejam atualizadas, com detalhes precisos sobre a composição familiar, renda e outros fatores pertinentes.

Além de cumprir com os requisitos de elegibilidade, os beneficiários devem aderir às regras condicionais do Bolsa Família. O descumprimento dessas regras pode resultar na suspensão ou até mesmo no cancelamento do benefício. Por essa razão, é vital que as famílias beneficiárias estejam atentas e cumpram com os critérios estabelecidos, garantindo a continuidade do acesso ao auxílio financeiro.

Dentre as regras condicionais do programa, incluem-se a frequência escolar mínima para crianças de 4 a 5 anos de idade, que deve ser de 60%, e para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, que deve ser de 75%. Além disso, é necessário o acompanhamento nutricional de crianças de até seis anos, a atualização da carteira de vacinação da família, e a realização do acompanhamento pré-natal por gestantes.

Para facilitar a vida dos beneficiários, a Caixa Econômica Federal vai começar a depositar os novos valores do Bolsa Família na conta digital do Caixa Tem nos últimos dez dias úteis de junho. O calendário de pagamentos é escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. O repasse começa no dia 19 de junho e termina no dia 30.

