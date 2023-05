Quem recebe Bolsa Família tem direito a pagamento extra no fim do ano?

A promessa de que os beneficiários do Bolsa Família receberiam a parcela extra no fim do ano ocorre desde o início da campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Quem participa do programa já aguarda o tão sonhado décimo terceiro.

O Projeto de Lei que prevê o valor extra no final do ano para quem está no programa ainda está em andamento. Muitas aprovações de benefícios que já existem foram feitas e novos foram criados, mas, mesmo assim, os beneficiários seguem sem a previsão do pagamento extra.

A seguir, seguem informações se o décimo terceiro do Auxílio Brasil (que era o nome que Bolsonaro havia dado ao programa social petista) já foi aprovado e o que diz a lei do 13º.

Uma 13ª parcela do Bolsa Família seria de grande ajuda para os brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Foi aprovado ou não o décimo terceiro do Bolsa Família?

O Bolsa Família foi trocado pelo Auxílio Brasil na gestão de Bolsonaro e, agora, foi retomado por Lula. Logo, os dois programas são praticamente o mesmo.

Nisso, alguns projetos foram mantidos, alguns alterados e se manteve a promessa da criação de novos projetos. Um deles é a criação do 13º para quem participa do programa social.

Essa promessa de parcela extra foi uma das feitas na campanha presidencial de Jair Bolsonaro, em 2018. Tramita no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 625/2022, sendo de autoria do senador Alexandre Silveira do PSD.

Ela trata da liberação do 13º salário, mencionando a promessa de Bolsonaro. Muitas pessoas têm a dúvida se o décimo terceiro do Auxílio Brasil (agora Bolsa Família) será pago, mas ainda não há previsão de que ele seja repassado aos beneficiários do programa. Para isso, o Projeto de Lei precisa de aprovação no Congresso Nacional, e isso pode levar tempo.

Caso o PL sofrer alguma alteração no texto após uma análise, ele volta para o Senado. Se passar direto, basta a sanção do presidente.

Veja também: Cadastro Único: vale a pena se inscrever mesmo sem receber dinheiro; entenda

O que diz o Projeto de Lei do 13º para o Bolsa Família

O PL garante que os beneficiários recebam duas parcelas do 13º divididas, sendo uma feita em junho e outra em dezembro. Os valores seriam baseados no auxílio.

Essa parcela extra de 13º salário ajudaria milhares de pessoas que sofrem com a pobreza e extrema pobreza, inscritos no programa.

O senador Alexandre Silveira relatou que a aprovação da proposta é muito positiva. Ela atenderia aqueles que mais precisam e colabora também com a economia, visto que, traria mais dinheiro para o comércio.

Veja também: Pague BEM MENOS em farmácia, cinema e viagens com o cartão do INSS

Qual a probabilidade do décimo terceiro ser aprovado

Milhares de pessoas aguardam a aprovação do PL e esperam que ele seja aprovado. Ainda que a PEC dos benefícios tenha sido aprovada devido a declaração de “estado de emergência”, não há previsão que o pagamento extra seja aprovado.

Portanto, é preciso que todos os beneficiários acompanhem constantemente a movimentação do PL nas Casas. Assim, eles saberão se o 13º será aprovado e pago ainda este ano.

Sendo aprovado, milhares de pessoas terão a chance de melhorar a sua qualidade de vida com uma alimentação mais rica. Além de ter a oportunidade de adquirir bens de consumo, como roupas de frio, por exemplo.

Veja também: Nada de PERDÃO! Bolsa Família está pagando R$ 440 para alguns