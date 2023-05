TAXA ZERADA: celular Realme é vendido 40% mais barato até dia 1º

Comprar celulares do exterior pode ser uma ótima maneira de economizar, todavia, o problema está quando chega no Brasil e é cobrada uma taxa sobre o valor do produto, isso faz com que a pessoa precise gastar ainda mais dinheiro. Todavia, caso você queira trocar de celular, pode aproveitar que dentro dos próximos dias, o celular da Realme está sendo vendido com super descontos de até 40% e o melhor, o estoque já está no Brasil, ou seja, não há a incidência de impostos. Confira os valores e quais as melhores opções considerando o custo benefício.

Taxa zero para quem quiser comprar celular, confira detalhes – Imagem: divulgação.

Tem celulares ‘poderosos’ para você!

Realme 10 Pro+

Esse celular é exclusivo para pessoas que precisam de uma máquina poderosa para exercer várias funções, como jogar, usar aplicativos pesados e gravações surreais. E na promoção do AliExpress, ele está saindo pelo valor de R$2.544,95, tá quase de graça.

O modelo possui diversas funções, o seu sistema é um dos mais atualizados, isto é, o Android 13, que possui uma navegação bastante fácil e intuitiva, além que ele já possui suporte para o 5G e possui incríveis 12GB de memória RAM! Nunca mais você vai reclamar de travamentos. Para finalizar, o seu armazenamento é de 256GB e sua tela tem 6,7 polegadas. Para finalizar, sua câmera traseira tem uma super qualidade de até 4K, que possui resolução de 108MP, 8MP, 2MP. Por fim, a câmera frontal, que é de 16MP e garante excelentes fotos.

Realme C55

Há também outro modelo que é excelente para quem procura produtividade e precisa de um aparelho veloz. E o aparelho está saindo por apenas R$1.115,32, ele possui suporte para o 4G além de possuir um incrível armazenamento interno de 256GB e 8GB de RAM.

O seu jogo de câmeras que usa inteligência artificial, faz a alegria de todos, pois possui um sensor principal de 64MP e outro de 2MP além de uma câmera frontal de 8MP. Para finalizar, ele é super fino e possui uma espessura de apenas 7,89mm.

Há opções até para quem quer economizar mais

C35 LTE 128GB preto

Esse modelo é para quem gosta de algum simples, todavia, potente e além disso, com valores excelentes, como é o caso do aparelho em questão. Que está saindo pelo incrível valor de R$914,89. O modelo em questão possui 4GB de memória RAM e um armazenamento interno de 128GB, que consegue ser expandido até 1TB. Além disso, para quem gosta de fotos, sua câmera tripla possui resolução de 50MP e abertura de 1.8, ao passo que a frontal possui sua resolução de 8MP e abertura um pouco maior, de 2.0.

Realme C35 128 GB preto

Por fim, há esse aparelho, que é considerado o mais fino da série C e ele está custando apenas R$ 882. Ele possui a espessura de apenas 8,1mm e pesa menos de 200g, ou seja, ele é super leve para segurar. Além disso, ele possui uma memória RAM de 4GB e câmeras triplas, sendo que o sensor principal é de 50MP e os outros 2, de 2MP. E com o auxílio da inteligência artificial, ele realiza fotos incríveis.

