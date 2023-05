SINTOMA repentino aparece até 7 antes de um derrame; veja qual é

Há diversas patologias que são temidas no âmbito da medicina, por conta de sua complexidade e os danos causados caso não haja um atendimento em tempo hábil e o derrame é um desses problemas, lembrando, que o nome correto é AVC. No Brasil, mais de 2 milhões de pessoas foram diagnosticadas com AVC no ano de 2015 e dessas pessoas, quase 600 mil ficaram com alguma incapacidade severa. Estima-se que esse número aumentou bastante em relação ao ano da pesquisa. Mas, antes da pessoa sofrer o ‘acidente’, o corpo envia alguns avisos, portanto, saiba o que é um AVC e quais os principais sintomas.

Saiba quais são os sintomas que o corpo apresenta antes de um derrame | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

O AVC realmente é um ‘acidente’? quais seus tipos?

Não, na real, um AVC não é um ‘acidente’, pois antes dele ocorrer, o corpo de cada indivíduo apresenta alguns sinais bastante comuns, caso seja tratado a tempo, as chances de não haver sequelas permanentes é bem maior. O AVC ocorre quando o sangue não consegue chegar até o cérebro, o que acarreta na falta de oxigênio na região e consequentemente de nutrientes.

Há dois tipos de AVC, o isquêmico, por exemplo, ocorre quando o vaso sanguíneo que vai até o cérebro, é bloqueado, de maneira total ou parcial, o que faz com que o sangue não chegue até o cérebro e isso pode causar sintomas severos.

Por sua vez, há o AVC hemorrágico, que diferente do anterior, acontece quando o vaso sanguíneo se rompe, o que causa sangramento em todo o tecido cerebral ou no espaço entre o cérebro e a calota craniana.

E também há o menos conhecido, AIT, que significa Ataque Isquêmico Transitório, é uma espécie de AVC Isquémico, todavia, temporário, rapidamente, o próprio corpo acaba desfazendo o coágulo sanguíneo que interrompe a passagem de sangue até o cérebro.

Quais os sintomas que aparecem antes de um derrame?

Há pessoas, que antes de ter um AVC acabam tendo o chamado ‘mini-AVC’, que é o AIT que foi citado anteriormente. Mas geralmente, quando as pessoas vão ao médico após esse episódio, elas são tratadas e não volta a ocorrer novamente. Os principais sintomas são:

Fraqueza ou dormência em um só lado do corpo, geralmente, ocorre na perna, rosto ou braço;

Dificuldade em falar ou entender o que está sendo perguntado;

Confusão mental;

Problemas para enxergar;

Tontura;

Dores de cabeça intensas.

E agora vamos falar de um mnemônico que irá ajudar você a diagnosticar se alguém está com indícios de um AVC. Lembre-se da palavra SAMU.

Sorriso: Quando a pessoa sorrir para você, haverá como identificar se há algum desvio na face, como a boca torta.

Abraço: Peça para a pessoa levantar os braços ou dar um abraço em você ou nela mesmo, para que haja como identificar a perda de força;

Música: Peça que ela cante uma música, para que você consiga perceber se a sua fala está enrolada e se ela consegue compreender comandos;

Urgência: Caso a pessoa apresente algum dos sinais citados, ligue de imediato para o 192, que é o número do SAMU.

