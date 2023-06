“Sua declaração está na base de dados da Receita Federal”; o que isso quer dizer?

A declaração do Imposto de Renda é um poço cheio de dúvidas e a maioria dos brasileiros não sabem como resolver, após fazer a declaração está aparecendo algumas frases como “Sua declaração está na base de dados da Receita Federal”, mas ninguém sabe explicar o que realmente significa isso.

Se caso a sua declaração não foi processada ainda é necessário esperar por esse processamento, em alguns casos a Receita informa deduções com gastos de saúde pagos para pessoas físicas e que ainda n]ao entregaram as declarações e assim, não tem como fazer o cruzamento de dados.

Está na fila da restituição, mas não recebeu

Se acontecer da sua restituição não for paga é preciso buscar uma ajuda para entender o que levou essa situação e porque aconteceu a retenção dos valores, somete descobrindo isso você vai conseguir corrigir a informação para receber os valores.

Você pode entrar no site da Receita Federal e ir à página “meu imposto de renda”, lá você vai conseguir verificar o status da sua restituição como está. Também tem como procurar a opção “consultar restituição” e colocar os dados que foi solicitado, que é o CPF e a data de nascimento.

Logo depois, vão aparecer as informações de como está o andamento do depósito, lembrando que esse procedimento também pode ser feito pelo aplicativo que se chama Pessoa Física, é um aplicativo que está disponível para download para Android e iOS.

Em casos que o dinheiro não foi pago devido a um erro no preenchimento nos dados bancários, essa correção pode acontecer através do site do Banco do Brasil. Basta você colocar os dados da sua declaração e confirmar o valor que deve ser restituído e informar a sua conta bancária, tome muito cuidado para não errar.

Quanto tempo para receber a restituição?

Como já foi informado, a data que você fez a sua declaração é que vai definir a data do seu recebimento e também se foi confirmada antes do pagamento do lote, ou seja, quanto mais cedo você já fizer a sua declaração do imposto de renda, mas cedo você tem chance de receber a restituição.

Confira o calendário da restituição:

1 lote: pagamento dia 31 de maio

2 lote: pagamento dia 30 de junho

3 lote: pagamento dia 31 de julho

4 lote: pagamento dia 31 de agosto

5 lote: pagamento dia 29 de setembro.

Ricardo Nunes Saad, que é professor e coordenador do curso Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, informa que quem declara antes também recebe antes.

