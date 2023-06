Restituição do IR 2023: quando recebe quem ficou de fora do 1º lote?

O prazo para declaração do Imposto de Renda 2023 encerrou ontem, dia 31 de maio. Neste ano a Receita Federal estendeu o prazo para que todos pudessem fazer e tivesse mais tempo, além de ser necessário declarar todas as informações corretamente.

Agora o que todos querem saber é sobre a restituição do Imposto de Renda, porque ainda é novidade, a Receita Federal divulgou essa novidade neste ano, além disso os contribuintes que enviaram a declaração no modelo pré-preenchido ou que informaram a chave Pix CPF para receber a restituição, eles podem estar no primeiro grupo de pagamento.

Confira o calendário de pagamento da restituição. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O primeiro lote, segundo a Receita Federal, ele é prioritário, ou seja, já tem pessoas específicas que vão receber, que são os idosos, caso tenha espaço, os outros contribuintes que fizeram o que foi citado acima, serão incluídos nesse primeiro lote também.

Confira abaixo como é a ordem de pagamento da restituição e tire suas dúvidas.

Qual a ordem da restituição do Imposto de Renda?

Como foi informado acima, existe uma classe que já está incluída nesses lotes de pagamento como prioridade e isso não tem como mudar, e os outros contribuintes, conforme vão fazendo a declaração do imposto e informando alguns pontos, ele pode ser incluído logo no primeiro grupo.

1º grupo – idosos com idade igual ou superior a 80 anos

2º grupo – idosos com idade igual ou superior a 60 anos pessoas com deficiência ou moléstia grave

3º grupo – contribuintes com maior fonte de renda seja o magistério

4º grupo – contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix

5º grupo – demais contribuintes.

Dentro de cada grupo o critério desempata, e assim a restituição é disponibilizada mais rapidamente, através da data e a hora que o contribuinte entregou a declaração, isso também pode mudar tudo e colocar o contribuinte nos primeiros lotes.

Veja também: Imposto de Renda: como retificar os erros da declaração HOJE

Calendário da restituição do Imposto de Renda 2023

A Receita Federal não mudou o seu calendário de liberação nos últimos 3 anos. Esse ano serão 5 lotes de pagamentos, veja abaixo o calendário:

1º lote: 31 de maio de 2023

31 de maio de 2023 2º lote: 30 de junho de 2023

30 de junho de 2023 3º lote: 31 de julho de 2023

31 de julho de 2023 4º lote: 31 de agosto de 2023

31 de agosto de 2023 5º lote: 29 de setembro de 2023

Pagamento da restituição

A Receita Federal informou que o valor da restituição será corrigido através da taxa Selic, que vai começar a ser acumulada a partir de maio até o mês anterior que for fazer o pagamento.

O pagamento da restituição é sem complicações, o dinheiro é direcionado para a conta bancária que o contribuinte informou na declaração, seja de forma direta ou via pix.

Veja também: Dívidas no Imposto de Renda 2023? Governo permite parcelamento em 24 vezes