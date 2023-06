CONHEÇA O CARIBE por menos da metade do preço! Rede oferece bônus de 60%

Boa notícia! Durante alguns dias será possível viajar para o Caribe pagando bem pouco. No geral essas viagens custam muitos dólares, até o dia 12 de junho (Dia dos Namorados) será possível obter descontos de até 60%. Tudo isso através da rede Palladium Hotel Group. Podendo obter descontos em viagens para o Caribe e até mesmo no Brasil. A semana de descontos irá acontecer entre os dias 5 e 12 de junho e para viagens que aconteçam até dezembro de 2024.

Conheça o Caribe – fot edição.

Conheça o Caribe pagando muito menos

O grupo responsável pelos hotéis possuem locação em várias localidades do mundo. Podendo ir para destinos renomados com excelentes descontos. Válidos para qualquer pacote fechado nesta semana, é possível obter mais de 50% de descontos nas aquisições.

O quão mais distante for a data da viagem, maior será o desconto. No Brasil a rede conta com um ponto localizado na Bahia, próximo à praia do Forte. Possui parque aquático, piscinas, praias, etc. Bem como restaurantes de luxo e resort.

Possuindo vários serviços inclusos. Como o guest service, disponível das 8h às 23h e acesso exclusivo ao bar da praia com drinks e bebidas Premium. Entretanto, não para por aí.

Aos que pretendem conhecer outros lugares e sonham em ir ao Caribe, é possível ir pagando muito menos. A empresa também possui pontos na Jamaica e República Dominicana. Possuindo hotéis de cinco estrelas com entretenimento para adultos e crianças: ah, e o melhor… de frente para o mar.

Leia mais: Bíblia sagrada será usada para TREINAR inteligência artificial da Meta

Há mais opções

Aos que pretendem sair do Brasil mas não querem ir para longe, há uma excelente opção em um hotel em Cancún, México. Sendo uma excelente oportunidade para obter ótimas experiências com valores bem diferenciados dos demais.

Essas ofertas só podem ser consultadas nessa semana promocional. Que irá ocorrer neste mês de junho! Durante os dias 5 e 12. Podendo marcar viagens para até dezembro do próximo ano. Há excelentes opções de viagens.

Para aproveitar as ofertas é necessário ir até o site da rede de hotéis e consultar as ofertas disponíveis. Lembrando que é necessário ir até a página inicial do site, preencher as informações e visualizar o orçamento.

O primeiro passo é escolher o destino, dias de embarque e desembarque, quantidade de pessoas e códigos promocionais. Uma dica é passar o ano inteiro antes da viagem acumulando pontos em cartões de crédito. Desse modo é possível obter ótimos abatimentos nos preços das passagens.

Portanto, o quanto mais antecipado for os preparativos da viagem maiores poderão ser os descontos obtidos através disso. Desse modo é importante salientar acerca da importância de preparação e principalmente escolher ótimas empresas de turismo.