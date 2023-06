Fim das autoescolas foi confirmado para 2023? Entenda o que aconteceu

O possível fim das autoescolas já é de conhecimento dos brasileiros há algum tempo. Inclusive, não são poucas as pessoas que sonham com o dia em que o processo para tirar a carteira de motorista, no Brasil, será igual ao adotado nos Estados Unidos, por exemplo.

Mais praticidade, mais economia, mais agilidade… Mas, afinal: será que isso realmente irá acontecer por aqui? E seria 2023 o ano de início dessa nova era da formação de condutores?

O fato é que uma proposta voltada para esse assunto já existe, tendo sido criado por Kátia Abreu, à época senadora do partido Progressistas. E é possível saber mais detalhes sobre ele por meio da leitura a seguir.

A proposta do fim das autoescolas não é tão recente quanto parece | Imagem: Orkun Azap / unsplash.com

O projeto do fim das autoescolas tem suas controvérsias

A proposta, representada pelo PL (Projeto de Lei) de número 6485, que foi criado em 2019, é muito simples: declarar o fim das autoescolas. Porém, como era de se esperar, desde a data de sua criação oficial tal proposta tem criado diversos debates junto a todas as pessoas que trabalham com a formação de motoristas.

Afinal, todos os CFCs (Centros de Formação de Condutores) acreditam que os instrutores são de extrema importância no processo de conscientizar os novos motoristas: são eles os responsáveis por explicar sobre as regras de trânsito e sobre a direção defensiva, por exemplo.

Porém, caso a proposta venha a ser aprovada, as famosas aulas práticas simplesmente deixarão de existir, sendo mantidas somente as provas práticas e teóricas, o que, claro, gera dúvidas sobre o quão efetiva seria a mudança.

Os motivos por trás da ideia do fim das autoescolas

O Projeto de Lei acima citado tem, como um de seus objetivos, a iniciativa de tornar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação mais criteriosa e rigorosa. E isso sem citar o fato de que, se aprovado, ele deixará todo o processo mais barato, uma vez que não existirão mais as taxas que as autoescolas cobram atualmente.

Uma vez que as provas propriamente ditas serão mantidas, será possível que cada futuro condutor se dedique muito mais ao aprendizado, criando um conhecimento sólido e colocando-o em prática da forma correta, nos dias das respectivas avaliações.

Outra proposta interessante que faz parte deste PL é a de usar uma parte de todo o dinheiro que for arrecadado com as multas de trânsito, de modo a fornecer a CNH gratuita para quem quer ter acesso a este documento pela primeira vez.

Atualmente, milhões de brasileiros já possuem idade para participar do processo, porém não possuem as condições financeiras para isso.

2023 será o ano do fim das autoescolas?

O Projeto de Lei ainda se encontra em processo de discussão, e até mesmo foi arquivado em 2022. Mas, mesmo assim, os debates em relação às mudanças no processo para obter a CNH estão acontecendo.

É preciso considerar que o fim das autoescolas (ou o fim da obrigatoriedade das mesmas) de fato pode trazer vantagens, mas também seria cercado de desafios, tanto para os futuros motoristas quanto para o sistema de trânsito.

Até o momento (junho de 2023) não existem grandes expectativas no que diz respeito à votação do PL.

