AVISO NACIONAL para os motoristas! É preciso ficar atento com as 4 leis

Todo motorista precisa andar conforme as leis de trânsito. Caso contrário pode gerar acidentes, multas e pontos na carteira. É importante estar atento com pequenos detalhes que por menores que sejam resultam em multas de trânsito. O Departamento de Trânsito (Detran) divulgou algumas situações comuns que estão acontecendo nas ruas brasileiras que estão resultando em multas gravíssimas aos condutores. Portanto, veja abaixo 04 multas que por mais “simples” que sejam estão multando muitos brasileiros.

Molhar pedestres

Além de ser uma multa, denota uma tamanha falta de respeito com o pedestre. Não é raro encontrar poças de água em dias chuvosos. Elas acabam se enchendo com o volume de água da chuva e ficam propícios a serem evacuados após passar algum veículo por cima. Portanto, é importante ter bastante cuidado durante essas travessias.

Porque de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro molhar algum pedestre de maneira proposital em razão dessas poças d’água pode gerar multa de até R$ 130,16. Ou seja, é importante pensar duas vezes antes de fazer isso.

Lembrando que em caso de poças d’água, é importante desviar para o lado mais propício. Ou simplesmente reduzir a velocidade do automóvel a fim de conseguir passar sem espalhar muita água nos arredores.

Não usar o limpador de para-brisa

Não são em todos os casos que isso resulta em multas. Apenas em dias chuvosos. Sabemos que a chuva pode limitar a visibilidade da estrada e do trânsito ao motorista. Isso pode acarretar em sérios acidentes. Portanto, em dias chuvosos é obrigatório que o motorista conduza o veículo com o limpador ligado. Caso contrário é considerado uma multa gravíssima e pode resultar em penalidades de até R$ 195,23.

Lembrando que em alguns casos e de acordo com a situação, pode até mesmo acontecer o recolhimento do veículo até que ele esteja devidamente ajustado de acordo com as leis de trânsito brasileiras.

Poluição sonora

A buzina é um dos equipamentos mais usados no veículo. Sendo uma segurança a todos. Bem como ao condutor e aos demais que estão ao seu redor. Quando usada de maneira exagerada pode configurar uma infração de trânsito, de nível leve que pode resultar em multas de até R$ 88,38.

Lembrando que é proibido o uso de buzinas sem motivos em regiões urbanas, entre 22h e 6h. Portanto, é importante estar atento a esse tipo de conduta no trânsito.

Estacionar o veículo

Estacionar o veículo muito longe do meio-fio pode resultar em multa grave. Podendo pagar até R$ 195,35. Um dos tributos aprendidos na autoescola é estacionar o veículo. No teste prático do Detran a prova final é a baliza com o veículo. Portanto, é esperado que os condutores habilitados saibam como estacionar corretamente o veículo.

Caso o veículo esteja estacionado a uma distância de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio, é uma infração leve e pode gerar multa de R$ 88,38. Caso ultrapasse os 100 centímetros a multa passa para caráter grave e o valor aumenta para R$ 195,23.

Portanto, é de suma importância ter total atenção no trânsito. Pequenos equívocos podem resultar em grandes consequências. Inclusive que sejam bem dolorosas no bolso.