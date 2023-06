FUNCIONAM MESMO! Sites e apps que pagam para assistir vídeos em 2023

Apps que pagam para assistir vídeos? Sim! Eles, e muitos sites similares, existem aos montes em 2023, e prometem ser uma verdadeira fonte de renda extra.

Ocorre, porém, que não raramente eles são vistos com algo de que se deve ter grande desconfiança, principalmente quando se considera o enorme número de golpes que existem na internet atualmente.

Mas, com a devida atenção, realmente é possível achar sites e aplicativos que pagam seus usuários, em troca de um ato tão simples, que é o de assistir vídeos. E alguns deles estão listados no próximo tópico.

Os melhores sites e apps que pagam para assistir vídeos

Ganhar dinheiro por meio de uma atividade que já faz parte do cotidiano de boa parte dos brasileiros é, de fato, uma ótima ideia.

E é por isso que esses sites e aplicativos estão fazendo tanto sucesso em 2023:

1. Kwai

Entre todos os apps que pagam para assistir vídeos, talvez o Kwai seja o mais famoso. Afinal, todos os Kwai Golds recebidos podem virar dinheiro real.

Além disso, a “fonte de renda” dentro do app também envolve o envio de convite para que outras pessoas o utilizem, além de outras tarefas que devem ser realizadas diariamente por quem quer resgatar uma quantia maior.

2. TikTok

A rede social TikTok, com seu respectivo aplicativo, não poderia ficar de fora desta lista, uma vez que também recompensa aqueles usuários que assistem vídeos e, principalmente, que convidam novos usuários.

Neste caso, a moeda de troca é o Rubi, que também pode ser transformado em Reais.

3. Make Money

O nome deste aplicativo já diz muita coisa, e seu foco não está somente nos vídeos: os usuários também conseguem uma grana extra testando produtos e respondendo a pesquisas diversas.

Todos os pontos que são acumulados devem ser trocados por vouchers, cujos valores podem chegar a US$ 50.

4. Swagbucks

Em um primeiro olhar, este não parece ser um dos apps que pagam para assistir vídeos, mas este de fato é um dos seus objetivos.

Seu grande diferencial está no fato de que permite que o usuário troque suas moedas virtuais por Dólares, além de oferecer cashback e cupons de desconto.

5. Givvy

Muitas pessoas também passam horas por dia ouvindo música, e isso pode virar dinheiro dentro do Givvy.

Mas, claro: caso o usuário prefira ganhar dinheiro somente enviando convites para outras pessoas e assistindo vídeos, também é válido.

6. TV TWO

As criptomoedas também estão fazendo muito sucesso atualmente, e todos os entusiastas deste assunto podem apostar no aplicativo TV TWO para começar a construir sua fortuna online.

A dinâmica é a mesma dos demais: quanto mais tempo assistindo a vídeos diversos, maiores as recompensas.

7. Big Time

De todos os apps desta lista, o Big Time é o único que recompensa seus usuários não só por verem vídeos, mas também por jogarem alguns jogos disponibilizados na plataforma.

Quanto maior a quantidade de tickets acumulados, maiores as chances de ganhar diversos prêmios.

Aplicativos desse tipo devem ser usados com sabedoria

Como mencionado no início deste artigo, estes sites e apps que pagam para assistir vídeos devem ser vistos apenas como uma oportunidade de renda extra, e jamais como fonte de renda principal.

Mesmo porque, os valores obtidos por meio deles são consideravelmente pequenos, sendo de extrema importância que o cidadão não deixe de lado suas atividades principais, a fim de se dedicar somente a eles.

