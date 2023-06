Tem esquecido de tudo? Pesquisa encontra método para diminuir a perda de MEMÓRIA

Redução da perda de memória – Pesquisadores da Universidade de Columbia, em Nova York, estão sugerindo que a alimentação pode desempenhar um papel fundamental na melhoria da função cognitiva dos seres humanos. De acordo com os especialistas, uma dieta rica em flavonoides pode ter o poder de frear a perda de memória e oferecer benefícios significativos para a saúde mental.

O estudo revela que o consumo regular de alimentos com alto teor de flavonoides pode contribuir para prevenir a perda de memória em adultos saudáveis. Foto: divulgação

Notícia animadora para quem sofre com a perda de memória

Os flavonoides são compostos naturais encontrados em diversos alimentos, incluindo maçãs e outras frutas vermelhas, como o romã, morango e framboesa. Estudos anteriores já haviam apontado para os potenciais benefícios dessas substâncias na prevenção de doenças cardiovasculares e combate ao envelhecimento celular. Agora, pesquisadores estão explorando seu impacto na função cognitiva e memória.

Para investigar essa relação, os pesquisadores realizaram um estudo com mais de 3.500 adultos saudáveis, com uma média de idade de 71 anos. Durante três anos, os participantes foram divididos em dois grupos: um recebeu um suplemento diário de 500 mg de flavonoides, enquanto o outro recebeu um placebo.

Durante o período do estudo, os participantes foram submetidos a testes de memória e também responderam a pesquisas sobre sua alimentação. Os resultados revelaram que houve uma melhora ligeira na pontuação de memória para aqueles que consumiram os suplementos de flavonoides. No entanto, os pesquisadores observaram que as melhorias foram mais expressivas para aqueles que inicialmente possuíam uma dieta pobre e baixa ingestão de flavonoides.

Em média, o subgrupo que consumiu os flavonoides teve um aumento de 10,5% na pontuação de memória em comparação com o grupo do placebo. Além disso, eles apresentaram um aumento de 16% em relação à memória inicial. Esses resultados indicam que pessoas com uma baixa ingestão de flavonoides podem se beneficiar ainda mais ao incorporar alimentos ricos nessa substância em sua alimentação diária.

Os pesquisadores também destacaram que os flavonoides parecem não ter um efeito significativo em pessoas que já possuem uma ingestão adequada desses compostos. No entanto, para aqueles com uma dieta pobre em flavonoides, a incorporação de alimentos como frutas vermelhas, maçãs, chá de cacau e chocolate amargo pode melhorar consideravelmente a função da memória.

Flavonoides na dieta

Segundo os autores do estudo, esses resultados sugerem que existe uma quantidade ideal de flavonoides na dieta, em torno de 500 mg por dia, capaz de promover benefícios para a memória. O consumo diário de uma caneca de chá de cacau, seis quadradinhos de chocolate amargo, além de algumas porções de frutas vermelhas e maçãs pode ser uma estratégia eficaz para alcançar essa quantidade recomendada.

Embora os flavonoides apresentem potenciais benefícios para a função cognitiva e a perda de memória, os pesquisadores enfatizam que mais estudos são necessários para aprofundar nossa compreensão sobre essa relação e identificar outros mecanismos envolvidos. Ainda assim, essas descobertas fornecem evidências encorajadoras sobre a importância de uma alimentação equilibrada e rica em flavonoides para a saúde do cérebro.

Compreender como a dieta pode influenciar a função cognitiva é fundamental para promover a saúde mental e melhorar a qualidade de vida. Embora mais pesquisas sejam necessárias, a descoberta de que os flavonoides podem desempenhar um papel na prevenção da perda de memória oferece uma perspectiva promissora para o futuro. Portanto, incorporar alimentos ricos em flavonoides em nossa rotina alimentar pode ser uma estratégia simples e saborosa para proteger nossa saúde cerebral.

