DESCANSE EM PAZ: caixão ecológico feito com cogumelos é nova aposta

Conheça o caixão ecológico – Loop Biotech, uma startup holandesa, inova ao apresentar ao mundo um caixão biodegradável feito de cogumelos, capaz de se decompor em meros dois meses. Este caixão, que ecoa a crescente necessidade de alternativas de sepultamento sustentáveis, poderia ser uma resposta ecológica ao pesado fardo ambiental do sepultamento convencional.

Caixão ecológico feito de cogumelos

A principal inovação da Loop Biotech é utilizar micélio como matéria-prima para a fabricação do caixão. Micélio é a parte vegetativa dos cogumelos, constituída por um complexo emaranhado de filamentos que se encontram nas raízes. A empresa mistura esse material com fibra de cânhamo e alguns componentes não revelados, resultando em uma pasta única. Essa pasta é então vertida em um molde especial que, após cerca de uma semana, forma uma estrutura semelhante a um casulo de bicho-da-seda, porém, em escala humana. O produto final, chamado “Loop Living Cocoon”, é levemente revestido com musgo, conferindo um aspecto natural e autêntico ao caixão.

O Loop Living Cocoon não só se destaca pela rapidez com que se decompõe, mas também pela sua leveza e ventilação. Em contraste com um caixão de madeira comum, que pode pesar de 80 a 300 quilos, este inovador caixão de cogumelos não ultrapassa os 66 quilos. No entanto, o que verdadeiramente distingue o Living Cocoon é a sua capacidade de acelerar a decomposição do corpo, facilitando a absorção dos nutrientes cadavéricos pela natureza. Enquanto um caixão convencional pode levar várias décadas para se decompor, a versão em cogumelo de Loop Biotech se dissolve em apenas seis semanas.

A Loop Biotech não se limita a caixões: por cerca de 212 dólares, aproximadamente 1070 reais, a empresa oferece urnas feitas do mesmo material para armazenar cinzas cremadas. Os caixões, por sua vez, têm um preço aproximado de 1.000 dólares, pouco mais de 5.000 reais.

Mudança na percepção da vida após a morte

Bob Hendrikx, fundador da empresa, comentou à Associated Press a respeito da nova abordagem que seus produtos trazem para a visão de morte e sepultamento. De acordo com ele, os produtos da Loop Biotech representam uma mudança na narrativa tradicional, abrindo possibilidades para enriquecer a vida após a morte. Em vez de apenas morrer e ser enterrado, os indivíduos podem agora continuar a prosperar na forma de uma nova planta ou árvore, agregando valor ao solo, em vez de poluir.

Atualmente, a Loop Biotech tem a capacidade de produzir cerca de 500 caixões ou urnas por mês, que são distribuídos por toda a Europa. Segundo Hendrikx, aproximadamente 100 enterros já foram realizados utilizando o “Casulo Vivo” na Holanda, Alemanha e Bélgica. Portanto, embora este conceito revolucionário de sepultamento sustentável ainda esteja em sua fase inicial, sua adoção está ganhando impulso à medida que mais pessoas buscam alternativas de sepultamento que respeitem o meio ambiente. A inovação da Loop Biotech promete mudar não apenas a indústria funerária, mas também a forma como a sociedade percebe a vida após a morte.

