GRANDE VITÓRIA para os brasileiros que aguardam resposta do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um órgão bastante procurado, mas que de tanta demanda as vezes acaba deixando muitas pessoas esperando por uma resposta, no entanto, o INSS já confirmou que a partir do mês de junho vai ter um mutirão para dar uma agilizada e analisar os benefícios assistenciais para as pessoas com deficiência.

Serão cerca de 72 profissionais trabalhando e estima-se que mais de 1,5 mil cidadãos sejam atendidos, para agilizar essa ação. Os mutirões vão ser realizados nos finais de semana e também nos feriados. Vale ressaltar que o foco principal são as estimativas sociais para ser feitas pelos assistentes sociais do órgão, pois é uma parte das etapas bastante necessária para ter a liberação do BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada).

Onde vai iniciar?

Segundo informações, a ação vai começar nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, pois lá é onde tem a maioria dos pedidos dessa modalidade de benefício. Vale lembrar que além das estimativas sociais, nos mutirões também terá a presença de profissionais do INSS e peritos médicos que vão ajudar e prestar informações, fazer perícias e ajudar nessa solução de dificuldade que forem encontrando.

Quero participar do mutirão

Todo cidadão interessado deve entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS através do número 135 e agendar para participar desse evento. Veja abaixo alguns mutirões que já estão confirmado e com data marcada:

Caruaru (PE) – 3 e 4 de junho

Imperatriz (MA) – 10 e 11 de junho

Manaus (AM) – 17 e 18 de junho

Montes Claros (MG) – previsto para 24 e 25 de junho

A expectativa é que esses mutirões alcancem também outras cidades no mês de agosto, pois o objetivo é conseguir ampliar esse atendimento para beneficiar um maior número de pessoas que estão sofrendo aguardando por uma análise em seu benefício.

Processo de análise

O INSS tem demonstrado esforço para conseguir agilizar e melhorar o seu atendimento e seu processo de análise de benefícios na modalidade assistencial, principalmente para as pessoas que tem algum tipo de deficiência. Essa ação vai ajudar no procedimento ser mais ágil e eficiente, intenção é tentar reduzir o máximo esse prazo de espera e garantir o benefício para melhorar a qualidade de vida do beneficiário.

