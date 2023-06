13º do Bolsa Família: quem recebe e qual é o calendário de 2023?

Como já encerrou o clico de pagamento do mês do maio do programa Bolsa Família, os beneficiários estão a procura de saber qual será o calendário de pagamento do mês de junho e qual será o valor, pois o presidente Lula (PT) quando relançou o programa no mês de março afirmou que a partir de junho benefícios adicionais começarão a ser pagos, devido a uma Medida Provisória.

Outra pergunta que os beneficiários estão a procura da resposta é se neste ano, além dos benefícios adicionais eles terão o 13º do programa, que foi pago pela única vez no ano de 2019 para as pessoas que estão no programa em situação de vulnerabilidade social.

13º do bolsa família não vai acontecer em 2023. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Valor do Bolsa Família mês de junho

Realmente no mês de junho o valor da parcela do programa Bolsa Família será mais alto para algumas famílias, vão acontecer algumas mudanças, principalmente nas famílias que são mais numerosas (e que estão dentro dos requisitos do programa) terão chances de receber a mais pelo Governo Federal.

A primeira mudança é o valor do benefício, Lula estabeleceu que o valor é de R$ 142,00 por pessoa, caso não tenha membros suficientes na mesma residência para completar o valor de R$ 600, o programa vai colocar uma complementação para atingir o valor. Lula também divulgou sobre o benefício adicional Primeira Infância, no valor de R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos, lembrando que neste mês de junho o auxílio gás também será pago junto com a parcela do programa.

Outros adicionais que Lula comentou que começará a ser pago neste mês de junho é o valor de R$ 50,00 para gestantes e R$ 50,00 para adolescente de 7 a 17 anos. No entanto, para que as pessoas consigam esse benefício adicional, é necessário cumprir todos os requisitos como por exemplo:

Gestantes fazerem o pré-natal

Acompanhamento nutricional das crianças

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 3 a 4 anos

Frequência escolar mínima de 75% para crianças de 6 e adolescente de 17 anos.

13º do Bolsa Família

Neste ano de 2023 não terá o décimo terceiro para esse público, o governo negou novamente, e a justificativa é que como o programa social complementou com benefícios adicionais não precisa da gratificação.

Calendário de pagamento do Bolsa Família mês de junho

Pagamento de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS)

NIS com final 1: pagamento no dia 19/06

NIS com final 2: pagamento no dia 20/06

NIS com final 3: pagamento no dia 21/06

NIS com final 4: pagamento no dia 22/06

NIS com final 5: pagamento no dia 23/06

NIS com final 6: pagamento no dia 26/06

NIS com final 7: pagamento no dia 27/06

NIS com final 8: pagamento no dia 28/06

NIS com final 9: pagamento no dia 29/06

NIS com final 0: pagamento no dia 30/06.

