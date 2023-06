Netflix começa a cobrar taxa extra para compartilhar senha; veja como fugir dela

Saiu uma notícia que ganhou grande repercussão de umas maiores plataformas de streaming, que é a Netflix, que barrou compartilhamento de senhas de forma gratuita, e isso tem causado reclamações nas redes sociais.

Os usuários estão pensando em cancelar a assinatura e reclamando com essa nova cobrança de compartilhamento de senha, já que uma vez que fez a assinatura ela pode usar mais de uma tela ao mesmo tempo e em qualquer lugar. Devido a isso, os usuários da Netflix estão tentando arrumar um jeito de burlar o sistema para conseguir continuar compartilhando a senha e poder assistir em outros lugares fora de casa.

Lembrando que essa nova regra da Netflix não é apenas no Brasil, essa regra tem validade em cerca de 103 países.

Cobrança de taxa

Desde o dia 23 de maio a cobrança de taxa entrou em vigor no Brasil, e então cada login a mais tem o valor de R$ 13,00 cobrados mensalmente, vale destacar que esse valor é acrescentado na mensalidade do responsável, por mais que seja de R$ 18,90 que é a simples, ou a de R$ 55,90 para ter mais telas, independente do plano será cobrado o valor de R$ 13,00 a mais por tela.

Posicionamento da Netflix

A empresa disse que o ponto principal é a TV ser utilizada para assistir a Netflix, ou uma caixa de streaming, como por exemplo Amazon Fire Stick, entre outros. A ideia da empresa não é criar um aparelho de TV, para permitir que eles usem o streaming da Netflix em aparelhos portáteis.

Ou seja, para assistir a TV é necessário espelhar a tela ou também usar um cabo HDMI, e assim terá a experiência de assistir em um aparelho maior, e não precisa pagar novas taxas.

Códigos de verificação

A Netflix tem o endereço IP e rede sem fio como parte do que entende como uma definição de sua residência, ou seja, sempre que outra pessoa for fazer o login ema uma nova conexão, a plataforma vai enviar um código de verificação. Esse código pode ser no e-mail ou SMS no titular da conta.

Fazer login no Wif-fi do titular

Se você quer compartilhar a senha pode fazer login na Netflix pelo wi-fi do titular da conta, assim o telefone vai continuar conectado permitindo que a pessoa assista o streaming em qualquer lugar.

Procon se posicionou

Com essa notícia de cobrança da Netflix o Procon se posicionou e notificou a plataforma pois estava recebendo muitas reclamações dos usuários, no entanto isso parece estar longe de acabar.

O Procon disse que deseja compreender se caso a companhia estiver fazendo um novo critério de cobrança e também novas formas de acesso.

