Novas regras do Bolsa Família em JUNHO: benefício de R$ 600 HOJE

O Bolsa Família é um dos programas de distribuição de renda mais populares do Brasil. Através dele os brasileiros têm acesso ao básico todos os meses a fim de alimentação, saúde, bem-estar e conseguem viver com muito mais dignidade. O mês está acabando e, nesta última terça-feira, foi pago o valor de R$ 600 às famílias com final de NIS 9. Além de estar incluso o adicional de R$ 150 para as famílias que têm crianças entre zero e seis anos. Conheça as novas regras e valores do Bolsa Família para este mês de junho.

pagamento cai as 09h00. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família possui novos valores

Para este mês de junho o Bolsa Família promete pagar valores surpreendentes! A parcela fixa é de R$ 600 com adicional de R$ 150 no caso das famílias possuírem crianças entre zero e seis anos. Mais de 21 milhões de famílias irão receber o benefício neste próximo mês.

O adicional de R$ 150 possui limite de duas crianças por família. Sendo pago sempre do mais velho ao mais novo. A partir de então, surgiu o novo adicional com ênfase nas gestantes e jovens de até 18 anos.

Que a partir do próximo mês irão receber adicional de R$ 50. Totalizando em alguns casos o valor de R$ 350 em adicionais. Além disso, os valores podem aumentar ainda mais.

Caso a família também seja beneficiária do Vale-Gás, irá receber o adicional de R$ 100. Aumentando o benefício então para R$ 450 a mais. Totalizando aproximadamente R$ 1 mil. Ou seja, este mês de junho o Bolsa Família terá um dos maiores valores da história do programa.

Os repasses acontecem nos últimos 10 dias do mês. Lembrando que só é válido para os dias úteis. O beneficiário poderá verificar todas as informações através do aplicativo do Caixa Tem ou do próprio Bolsa Família.

Com grandes poderes há grandes responsabilidades. Desse modo, é importante ficar por dentro das regras do programa a fim de não perder o direito ao benefício.

Novas regras do Bolsa Família

Em razão das novas regras do Bolsa Família, muitas famílias estão perdendo o direito ao programa. Porque estão sendo suspensas por não seguirem as regras estipuladas. O Governo Federal possui como intuito não somente ofertar um valor fixo aos brasileiros, mas promover cultura e cidadania.

Desse modo há uma série de regras que devem ser usadas pelos brasileiros a fim de preservar o benefício. Dentre elas estão presentes as seguintes: as gestantes precisam realizar pré-natal; as crianças precisam ter no mínimo 75% de frequência escolar; os cadernos de vacinação devem estar atualizados.

Ademais, é necessário apenas seguir os critérios de renda estipulados pelo Governo Federal e aguardar os prazos de pagamento. Lembrando que sempre são pagos nos últimos 10 dias úteis do mês. Caso o dia do pagamento recaia em um fim de semana, será automaticamente adiado para segunda-feira.

O Bolsa Família está evoluindo bastante e nos próximos dias mais e mais novidades serão divulgadas a todos!