GRANDE NOTÍCIA para famílias com 5 ou mais pessoas no Bolsa Família

Atualmente, o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda que existe no Brasil, atendendo mais de 20 milhões de brasileiros todos os meses, fornecendo para eles uma renda mínima para que eles consigam viver de forma digna. E desde que houve o lançamento do Novo Bolsa Família, todas essas vantagens ficaram melhores ainda e agora, famílias que possuem 5 ou mais pessoas no núcleo familiar, acabam de receber uma excelente notícia em relação ao valor do benefício que será pago, confira.

Qual valor será pago pelo Bolsa Família?

Quando ocorreu a transição entre os governos, se gerou uma grande dúvida em relação ao valor do benefício, muitos acreditavam que Lula deixaria o valor menor, em relação ao que era praticado no ano passado. Mas para a surpresa de todos, Lula aumentou ainda mais o valor do benefício social e contemplou mais pessoas, ao passo que tornou o processo de adesão ao programa mais rígido.

Isso tudo ocorreu por conta que o presidente decidiu que toda família deveria ganhar no mínimo R$ 600 todos os meses, para que ela tivesse condições de sobrevivência. E além disso, outros acréscimos também foram dados para essas pessoas, como para quem tem filhos com idade inferior a 6 anos, que poderá receber um acréscimo de R$ 150.

E a melhor notícia é que para famílias grandes, elas terão direito a receber valores proporcionais a quantidade de membros presentes nela. Por exemplo, se uma família tiver 10 membros, ela receberá R$ 1.420 todos os meses, isso para respeitar que cada pessoa da casa tenha uma renda mínima de ao menos R$ 142 por mês.

Quais as novas regras para participar do Bolsa Família?

Mas vale lembrar, que ao pagar tanto, o programa agora requer novas regras tanto para entrar quanto para permanecer no programa Social em questão. Além disso, a fiscalização deve ficar ainda mais rígida para evitar que pessoas com má intenções recebam os valores no lugar daquelas que realmente precisam.

Por isso, para fazer parte do programa, o titular precisa comprovar que possui renda per capita compatível com a situação de pobreza e extrema pobreza, além disso, na família, não pode ter ninguém trabalhando com a carteira assinada. E por fim, o cadastro único deve permanecer sempre atualizado.

Contudo, as regras nem se comparam com as adotadas para a permanência no programa, que para isso ocorre, os beneficiários irão precisar todos os semestres levar seus dependentes até o serviço médico, para que seja feita uma avaliação, sobretudo, as crianças e mulheres grávidas. Além disso, para as crianças em idade escolar, elas não podem faltar muito, caso isso ocorra, a família pode perder o benefício. E por último mas não menos importante, é preciso que a cada 2 anos o cadúnico seja atualizado e se assim isso não acontecer, a família pode ser suspensa do benefício social em questão, e a atualização precisa ocorrer também sempre que houver uma mudança drástica no núcleo familiar. Mas, caso a família esteja dentro de tudo isso que foi citado, não precisa se preocupar, que o benefício irá continuar.

