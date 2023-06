Segurança e qualidade de vida: 5 MELHORES cidades para viver no Brasil

O sonho de vários brasileiros e até mesmo de estrangeiros, é ir morar em certas cidades do Brasil, mas para isso, é preciso que eles pensem bastante, para que realizem uma boa escolha da cidade em questão. Uma vez que vários critérios devem ser analisados, como educação, segurança, saneamento básico e até mesmo como funcionam as políticas públicas do local. E para sanar as dúvidas em relação ao tema, uma pesquisa foi realizada e usando alguns dos parâmetros citados no início do texto, conseguiram eleger as cinco melhores cidades para morar no Brasil, confira.

Saiba quais as melhores cidades para se morar no Brasil | Imagem de StockSnap por Pixabay

A primeira encontra-se em Paraná

Maringá

A conhecida terra de Maringá hoje conta com quase 500 mil habitantes, a região em questão cresceu bastante nos últimos dias. E ela consegue proporcionar bem-estar e segurança para os seus habitantes. Toda a região, ainda possui raízes fortes que são ligadas à agricultura, sobressaindo o cultivo do café. Mas mesmo que a economia seja tão específica, a cidade ainda possui várias atrações para fazer a alegria de todos, não importando a idade.

Jundiaí

Outra excelente cidade para se morar, é Jundiaí, pois os seus moradores conseguem desfrutar das vantagens de morar perto de grandes centros urbanos, ao passo que a cidade em si não é tão grande, o que faz com que sua administração local consiga fornecer itens básicos para todos, além de permitindo que eles tenham acesso a educação, segurança e lazer.

São José do Rio Preto

Já essa cidade, no começo, atraiu bastante os habitantes por conta de toda sua infraestrutura que já era bastante desenvolvida. Além disso, os serviços ofertados pela cidade são de primeira qualidade nas mais variadas áreas, como saúde, educação e lazer. E a sua localização fica em uma posição bem estratégica, o que facilita o acesso a outras regiões.

As demais cidades também fica em São Paulo

Piracicaba

Mais uma cidade localizada em São Paulo, ela se destaca na lista em questão por conta dos serviços de excelente qualidade que são oferecidos para todos os moradores. Sua economia consegue ser bastante competitiva e isso faz com que o mercado local seja bastante ‘quente’. Além disso, o município possui ótimos serviços de saúde pública, com uma gama de hospitais e clínicas que são referências em várias áreas do conhecimento. E a ampla oferta de serviços, seja no setor público e privado, acaba permitindo que os moradores tenham uma ótima qualidade de vida.

São José dos Campos

Por fim, há a cidade de São José dos Campos, que possui uma das infraestruturas que mais chamam a atenção em todo o Brasil. Além de que o seu setor econômico é bastante definido, com uma grande importância nas áreas que envolvem tecnologias e tecnologia aeroespacial, devido a isso, vários empregos são ofertados.

Portanto, essas são as melhores cidades para se viver no Brasil, considerando os parâmetros considerados na pesquisa. Lembrando que a escolha do melhor local para viver pode ser bem subjetiva, mas a pesquisa acaba servindo para dar um norte caso alguém ainda tenha dúvidas.

