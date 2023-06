Bateria ETERNA: 4 aplicativos que vão “repor” a carga do celular

O sonho de consumo da maioria dos usuários de dispositivos móveis, é conseguirem ter um aparelho que sua bateria tenha uma longa duração. Principalmente, nos tempos modernos onde a maioria das pessoas passam bastante tempo fora de casa e quase não conseguem carregar a bateria do telefone várias vezes ao dia, ou então, caso a pessoa esteja em viagem e sendo guiada pelo mapa, ficar sem carga em uma situação dessas pode ser perigoso. Portanto, confira os melhores aplicativos que vão ajudar sua bateria durar ainda mais.

Confira como é possível ter uma ‘bateria eterna’ hoje mesmo | Imagem de Thomas Ulrich por Pixabay

A maioria dos aplicativos são bastante populares

Accubattery

Esse aplicativo é simplesmente um dos melhores que existem na atualidade para quem quer acompanhar como está a saúde da sua bateria, todavia, no momento, ele só possui sua versão disponível para celulares android e mesmo assim, já conta com mais de 10 milhões de download somente na Play Store. Além disso, todas as avaliações dos seus usuários são excelentes.

O aplicativo em questão consegue otimizar o desempenho do celular para que ele consuma menos bateria. Além disso, há funções que ‘alerta’ quando o nível da bateria está ficando baixo. Por fim, o aplicativo também relata informações inerentes a saúde da bateria e como ela está a cada carga, pois como sabemos, a cada nova carga, a bateria vai perdendo um pouco da sua vida útil.

Battery Guru

Já esse aplicativo também é bem conhecido, de maneira análoga ao anterior. E ele também fornece inúmeras informações inerentes a saúde da bateria, como sua vida útil e qual seu desgaste por recarga. Para ajudar na otimização dela, o usuário pode programar alguns alarmes, para lembrá-los de tirar o celular da tomada quando ele atingir uma certa temperatura e limite de carga, para que a vida útil da bateria aumente ainda mais.

Outra informação importante que é fornecida, é inerente ao histórico de carregamento do celular e de descarregamento, isso tudo vai ajudar na hora de estimar quanto tempo de vida útil a bateria ainda possui.

O próximo aplicativo é exclusivo para iOS

Battery Life Doctor

Como a ênfase dos dois aplicativos anteriores era para celulares Android, esse é para celulares iOS. E por intermédio dele, o usuário consegue acesso a inúmeras informações, como o status de uso da bateria, da memória e do disco. Já que tudo isso está interligado.

O aplicativo também possui mecanismos que ajudam na liberação da memória RAM, uma vez que isso é importante para que haja uma duração ainda maior da carga fornecida. Ele é totalmente gratuito, mas é preciso que a pessoa veja anúncios, para que ele consiga continuar no ar.

Por fim, caso seu sistema seja iOS pode valer a pena ir até uma assistência técnica especializada e realizar a troca da bateria, caso sua saúde já esteja baixa. Mas é importante saber que o processo deve ser feito por profissionais capacitados, senão, pode colocar em risco a integridade física do celular em questão. E a dica bônus é: sempre que você quiser que o celular carregue mais rapidamente, basta colocá-lo em modo avião.

