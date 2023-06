10 nomes PODEROSOS de conto de fadas para registrar MENINAS

As mães de hoje em dia buscam nomes diferenciados para colocar em suas filhas, principalmente aquele nome que é cheio de significado. A pessoa não gosta apenas do nome eles buscam o significado por traz.

Veja a lista com 10 nomes de meninas – foto: arquivo/edição.

O nome é a nossa identidade e merece ser bem especial. Se você está procurando alguns nomes diferentes e com significados místicos, fizemos uma lista com 10 nomes, verifique abaixo:

Greta

Greta é um nome bem diferente e de origem alemã, mas também é comum você encontrar esse nome na Suécia. Esse nome garante um poderoso símbolo de feminilidade pois tem ligação com a pureza e o amor. Em sua tradução pode ser em duas formas: pérola ou criatura de luz.

Inaê

É um nome que os pessoais mais espirituais podem gostar, o significado desse nome é: mãe das águas ou rainha do mar. É um nome que pode ser bastante utilizado principalmente dentro das religiões africanas, em homenagem a lemanjá.

Maia

Maia é um nome que está ganhando popularidade no Brasil, é um nome espiritual que tem significado e vem do sânscrito (uma língua indiana). O significado do nome é poder extraordinário, mas também em algumas traduções pode parecer como: magia, mãe ou renascimento.

Elora

Elora é abreviação do nome Eleonora, que é um nome grego. A tradução do nome é lindo e significa raio de sol ou rainha das fadas, pois esse nome também é incluído em uma figura lendária da mitologia.

Ágata

Continuando com os nomes espirituais, Ágata também está incluso e significa cura, bondade e proteção. Se por acaso você é uma pessoa que acredita bastante no poder de palavras, esse é um bom nome para colocar na filha.

Iara

Para quem é fã de alguns filmes de sereia, pode achar esse nome bonito e interessante. Iara é o nome de uma sereia mitológica que mora no rio Amazonas, aqui no Brasil. A origem desse nome é no tupi-guarani e representa mãe da água.

Nambi

Noome presente na mitologia de Unganda, Nambi é a filha de Ggulo, que é um grande criador, em casos de tradução é uma pessoa muito amada e de confiança.

Veja também: Feirão Limpa Nome da SERASA: pague só 1% da dívida

Áine

Áine é o nome de uma fada da mitologia irlandesa, é um nome em que as pessoas acreditam que tem poder de cancelar as coisas da vida, além de ter esperança e poderes.

Flora

O nome já remete a sensação de natureza e plantas, no entanto, também é o nome de uma deusa romana da primavera.

Dália

Continuando com os nomes, Dália é um nome que reflete a esperança e também Deusa do destino, através da mitologia mexicana.

Veja também: Só ELITE! 7 sobrenomes MUITO RAROS no Brasil