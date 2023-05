Smartwatch: os 10 MELHORES com preço acessível para comprar em 2023

Melhores modelos de smartwatch – Existem momentos que marcam o início de um novo ciclo em nossas vidas e para os brasileiros um desses momentos é o término do Carnaval. Segundo a sabedoria popular, é nessa ocasião que o ano verdadeiramente começa no país, abrindo espaço para um novo período de 365 dias. E, quando se fala em começar um novo ciclo, é quase inevitável mencionar as resoluções de Ano Novo. Uma das mais comuns é a prática de atividades físicas, essencial para combater o sedentarismo, um problema sério de saúde pública no Brasil. No entanto, dar esse primeiro passo para uma vida mais ativa pode ser desafiador, e é aí que os smartwatches se mostram grandes aliados.

Os smartwatches são grandes aliados para quem busca iniciar atividades físicas e encontrar os melhores resultados. Foto: divulgação

Smartwatch com os melhores preços

Os smartwatches são dispositivos modernos capazes de auxiliar em diversos aspectos do cotidiano, incluindo o incentivo à prática de atividades físicas. Esses relógios inteligentes monitoram desde a quantidade de passos dados durante o dia até a qualidade do sono à noite, fornecendo dados que podem ser usados para melhorar o bem-estar e a saúde. No entanto, a escolha do smartwatch ideal vai além das funcionalidades oferecidas por cada modelo. O custo-benefício é um fator crucial a ser considerado na hora de investir em um desses dispositivos.

No mercado brasileiro, os consumidores encontram uma ampla variedade de smartwatches. No entanto, nem todos esses dispositivos cumprem o que prometem e alguns nem sequer oferecem um bom custo-benefício. Por isso, o portal Olhar Digital se propôs a listar os smartwatches que oferecem a melhor relação custo-benefício no país, ajudando os consumidores a escolher o melhor companheiro para suas atividades físicas.

A Xiaomi, uma empresa chinesa que desembarcou no Brasil há cerca de 10 anos, inicialmente focada em smartphones e fones de ouvido sem fio, é uma das marcas que se destacam no mercado de smartwatches. Hoje, a Xiaomi oferece um mix de produtos muito mais extenso e ainda é responsável por introduzir no Brasil linhas de outras marcas, como a Amazfit. Entre os destaques da Xiaomi, estão a Mi Band 6, uma smartband ou pulseira inteligente com ótimo custo-benefício, vendida por cerca de R$ 250, e o Amazfit GTR 2, um smartwatch sofisticado que pode ser encontrado por cerca de R$ 720.

Outra empresa chinesa que chegou recentemente ao Brasil é a Mobvoi. Apesar de ainda estar conquistando seu espaço no mercado nacional, a Mobvoi já é bastante popular em outros lugares do mundo. A empresa une durabilidade, tecnologia e toques de elegância em seus smartwatches, que são vistos não apenas como dispositivos eletrônicos, mas também como joias. O carro-chefe da marca é o TicWatch E3, que custa até R$ 1.099, e o TicWatch Pro 3, que pode ser encontrado por até R$ 1.679 na versão Ultra.

Outras opções

Não se pode esquecer, é claro, das empresas mais “tradicionais”, como a Garmin, Fossil, Motorola e Apple. A Garmin, uma das pioneiras no mercado de GPS para civis, tem se destacado como uma fabricante competente de smartwatches, com modelos como o Furerunner 45, que tem bateria para até 13 horas em modo GPS e custa até R$ 1.318,90. Já a Fossil, empresa de joias que entrou no mercado de smartwatches, oferece modelos como o Fossil Sport, que pode ser encontrado por até R$ 2.999,00.

Entre as marcas mais tradicionais de tecnologia, a Motorola se destaca com o Smartwatch Moto 360, que oferece funcionalidades avançadas, como o GPS integrado otimizado para o monitoramento de atividades físicas, e custa até R$ 872,99. A Apple, por sua vez, não poderia ficar de fora desta lista. O Apple Watch SE 2ª geração, com uma tela retina que está sempre ligada e um processador S8 SiP que proporciona um desempenho 20% mais rápido que os concorrentes da mesma categoria, é a dica para quem busca custo-benefício e pode ser encontrado por até R$ 2.519,10.

Portanto, para aqueles que planejam dar o primeiro passo rumo a um estilo de vida mais ativo, os smartwatches podem ser grandes aliados. Cada um dos modelos citados oferece diferentes funcionalidades e estilos, para atender a todos os gostos e necessidades. Lembre-se, no entanto, que a melhor escolha sempre será o modelo que melhor se adapta ao seu estilo de vida e, é claro, ao seu bolso.

