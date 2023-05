CUIDADO! Salve seus contatos do celular, pois o Google pode SUMIR com eles

Google pode deletar meus contatos? As alterações tecnológicas, embora essenciais para o avanço e melhorias no ecossistema digital, podem causar imprevistos desagradáveis. Para os usuários do Android, uma nova atualização no sistema operacional pode levar à perda da lista de contatos do celular, um pesadelo para muitos. No entanto, há maneiras de contornar essa situação e evitar a perda de informações essenciais.

É importante ativar o recurso de backup automático do Google para evitar problemas com a perda de contatos no celular. Foto: divulgação

Contatos salvos em aparelhos Google

A lista de contatos do celular tornou-se um dos ativos mais valiosos para muitos usuários. Nesse contexto, o backup automático e o armazenamento em nuvem surgem como uma espécie de “seguro” que permite aos usuários recuperar a lista de contatos quando trocam de dispositivo. Basta fazer o login e todos os números de telefone reaparecem no novo aparelho. No entanto, essa praticidade pode ser ameaçada.

Veja também: Google anuncia capacitação para 60.000 jovens no mercado

Conforme relatório do Portal Olhar Digital, o Google, detentor do sistema operacional Android, planeja implementar uma atualização que pode interferir diretamente na maneira como os contatos são sincronizados. A mudança, implementada no aplicativo Play Services para Android, modifica a forma como ocorre a sincronização de contatos, e os usuários que não ativaram o recurso de backup automático podem enfrentar uma situação indesejada: a remoção completa de todos os números de seus smartphones, desde que a sincronização com a nuvem seja desligada.

Mas nem tudo é motivo de preocupação. Mesmo se os contatos forem excluídos, os usuários ainda terão a oportunidade de recuperar todas as informações. Isso é possível através do acesso ao site contacts.google.com. Entretanto, para recuperar os contatos, é preciso que o usuário acesse a plataforma através de um computador, onde é necessário reativar a sincronização.

Sincronização dos dispositivos

Portanto, nesse novo cenário proporcionado pela atualização, ao desativar manualmente a sincronização, todos os contatos adicionados ao dispositivo serão excluídos. Essa remoção acontece porque o usuário opta por não utilizar mais os dados armazenados no Google. Porém, mesmo que esses dados não estejam mais disponíveis no dispositivo, todos eles podem ser encontrados em seu perfil no site mencionado, possibilitando a recuperação rápida e eficiente de todos os contatos, que retornarão ao celular em poucos segundos.

O recurso de sincronização do Google não beneficia apenas a agenda telefônica. Ele também permite a movimentação automática de todos os dados armazenados no ecossistema de ferramentas da companhia. Este recurso economiza tempo, permitindo a transferência de todas as informações de um aparelho para outro sem complicações. Enfim, apesar dos desafios temporários que a nova atualização pode apresentar, os usuários do Android ainda possuem ferramentas eficientes para evitar a perda de dados essenciais.

Veja também: Pente-fino do Gmail: Google deletará MUITA gente; veja a lista