GOLPES da malha fina já começaram; é melhor se proteger agora

Golpes de malha fina? À medida que o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda se aproxima, criminosos encontraram uma nova maneira de explorar o momento para seu benefício. Utilizando o nome da Receita Federal, esses cibercriminosos vêm enganando contribuintes desavisados e roubando seus dados. Nesta matéria, abordaremos a questão em detalhes, discutindo como os golpes são realizados e o que os contribuintes podem fazer para se proteger.

A Receita Federal alertou sobre golpes que estão sendo aplicados durante o período de entrega do Imposto de Renda, visando obter dados dos contribuintes e colocá-los em risco na malha fina. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Entenda o Golpe envolvendo a malha fina do IR

Os criminosos são estratégicos em suas ações. Conforme esclarecido pela Receita Federal, eles se aproveitam da pressão do fim do prazo para a declaração do Imposto de Renda, procurando potenciais vítimas. Informam às pessoas que foram encontrados erros em suas declarações de imposto de renda e que é imperativo corrigir esses erros até a data limite de 31 de maio.

Os golpistas vão além em seus esforços para se apresentarem como autênticos. Eles fornecem um link malicioso, supostamente contendo informações sobre como corrigir os erros na declaração em um arquivo PDF. Os criminosos são hábeis na manipulação da linguagem e no uso de terminologia que a Receita Federal costuma usar, referindo-se às suas vítimas em potencial como “contribuintes” e utilizando a sigla IRPF.

No entanto, a Receita Federal adverte veementemente todos os contribuintes a tomarem precauções contra tais esquemas fraudulentos. O órgão adverte que ao clicar em links suspeitos ou ao fornecer informações pessoais em resposta a mensagens fraudulentas, os indivíduos podem inadvertidamente expor seus dados sensíveis a criminosos.

Essas práticas podem resultar em graves violações de privacidade. Quadrilhas de criminosos cibernéticos têm se especializado em tais esquemas, obtendo ilegalmente informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes. Em alguns casos, esses criminosos também podem instalar programas em computadores que capturam e transmitem informações pessoais. O nível de sofisticação desses esquemas tem aumentado nos últimos anos, tornando-os cada vez mais difícil de detectar.

A Receita Federal é clara em afirmar que não envia e-mails ou mensagens de texto solicitando a correção de erros em declarações por meio de links. É fundamental que todos estejam vigilantes contra essas tentativas de golpe e sigam algumas orientações para proteger suas informações pessoais.

Fique atento!

Desconfie de e-mails ou mensagens que solicitam informações pessoais, especialmente aquelas relacionadas à declaração do Imposto de Renda, particularmente se elas vêm de fontes desconhecidas. Evite clicar em links que pareçam suspeitos ou desconhecidos, pois eles podem direcioná-lo para sites maliciosos ou instalar programas prejudiciais em seu dispositivo.

O conselho de ouro é não abrir arquivos anexados em mensagens desconhecidas, pois muitas vezes são programas executáveis que podem danificar o computador ou capturar informações confidenciais do usuário. Sempre verifique a autenticidade das comunicações que parecem ser da Receita Federal.

A Receita Federal se comunica principalmente através do Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e do site oficial, que são considerados os canais mais seguros para trocar informações e realizar procedimentos relacionados ao Imposto de Renda. Manter-se informado e agir com cautela é a chave para evitar cair na armadilha desses criminosos cibernéticos.

