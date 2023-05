Dívidas no Imposto de Renda 2023? Governo permite parcelamento em 24 vezes

Dívidas no Imposto de Renda – Uma nova opção de pagamento foi introduzida pelo governo federal para auxiliar os brasileiros endividados com impostos. Aqueles que possuem dívidas de até R$ 15 mil em impostos federais agora têm a oportunidade de parcelar o valor em seus cartões de crédito. Esta medida, que visa oferecer uma solução mais flexível para o pagamento de dívidas fiscais, pode ser uma alternativa valiosa para muitos brasileiros, principalmente para proprietários de pequenas empresas que têm enfrentado dificuldades devido à instabilidade econômica atual.

É preciso declarar dívidas no Imposto de Renda?

Um dos primeiros a tirar proveito desta nova opção foi Lucas Adélcio Alves, proprietário de uma pequena empresa, que tinha uma dívida de R$ 2 mil relativa ao Imposto de Renda. Lucas optou por utilizar seu cartão de crédito para pagar a dívida, já que não possuía recursos suficientes disponíveis e não encontrou empréstimos vantajosos oferecidos pelos bancos. Ele explicou que tinha crédito não utilizado em seu cartão e que essa nova opção permitiu-lhe aproveitá-lo.

Este novo método de pagamento oferece a oportunidade de parcelar a dívida em até 24 vezes no cartão de crédito, embora a quantidade de parcelas disponíveis possa variar de acordo com a relação do indivíduo ou empresa com a instituição financeira. Além disso, esta opção está disponível tanto para pessoas físicas quanto jurídicas que tenham dívidas de até R$ 15 mil com o governo federal.

Para aproveitar essa opção de pagamento, o processo é simples e pode ser realizado completamente online. No site da Receita Federal, o contribuinte precisa selecionar o imposto que deseja pagar e em seguida optar pela função “parcelamento de dívidas”. Após inserir os dados de acesso, o usuário deve escolher a modalidade “cartão de crédito”.

Avalie sua situação financeira

Suely Marques, presidente do Conselho Regional de Contabilidade em Minas Gerais, alertou que aqueles que estão considerando essa opção de pagamento devem avaliar cuidadosamente sua situação financeira. De acordo com Suely, os contribuintes devem comparar a conveniência de um parcelamento convencional na Receita Federal, que pode chegar até 60 parcelas, com a nova opção de parcelamento no cartão de crédito. Ela acrescentou que ao escolher o pagamento via cartão de crédito, a dívida passa a ser de responsabilidade da instituição financeira, e não mais da Receita Federal.

A magnitude da dívida de impostos entre as pessoas físicas no Brasil é substancial, totalizando aproximadamente R$ 1 trilhão. Portanto, essa nova opção de pagamento pode ser de grande utilidade para um grande número de contribuintes. No entanto, é importante lembrar que o pagamento no cartão de crédito envolve uma taxa de serviço que varia dependendo da instituição bancária.

Michel Lopes Teodoro, superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, explicou que, enquanto o pagamento integral no cartão de crédito não envolve juros, o parcelamento pode incorrer em encargos, dependendo da política do emissor do cartão. Ele também esclareceu que, dependendo da data de vencimento da fatura, os contribuintes podem ter entre 30 e 40 dias para efetuar o pagamento.

