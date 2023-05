ALERTA GERAL: mais de 2 MILHÕES caíram na malha fina; saiba o que fazer

Malha fina do IR – Dados recentes da Receita Federal revelam que mais de 2 milhões de contribuintes já foram pegos na malha fina na temporada de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2023. A notícia sublinha a importância de preencher adequadamente a declaração do imposto para evitar problemas futuros com o órgão fiscalizador. Para entender completamente a situação, é essencial aprofundar-se nas razões que levaram tantos contribuintes a esta situação e as medidas que podem ser tomadas para remediar o problema.

A omissão de rendimentos é um dos principais motivos que levaram os contribuintes para a malha fina, de acordo com a Receita Federal. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Caiu na malha fina?

Até a data de corte em questão, a Receita Federal havia recebido aproximadamente 32,4 milhões de declarações do IRPF. Dos formulários apresentados, 6,45% foram pegos na malha fina, um número expressivo que chama a atenção para as complicações associadas ao preenchimento inadequado das declarações.

Veja também: Imposto de Renda: como retificar os erros da declaração HOJE

Um dos principais motivos identificados pela Receita Federal para o grande número de contribuintes pegos na malha fina é a omissão de rendimentos. Muitas pessoas, seja por descuido ou por desconhecimento, deixam de declarar determinados rendimentos, o que pode levar a incongruências que chamam a atenção do órgão fiscalizador.

Além da omissão de rendimentos, outros fatores que levaram à malha fina incluem a omissão de rendimentos de dependentes, a inclusão de despesas médicas não confirmadas, a reivindicação de despesas médicas não dedutíveis e a informação inconsistente sobre retenção na fonte. Cada um desses fatores pode levar a discrepâncias que, por sua vez, resultam na declaração de imposto de renda sendo pega na malha fina.

No que diz respeito ao prazo de envio da declaração, a Receita Federal estipulou que todas as declarações do IRPF devem ser enviadas até as 23h59 do dia 31 de março. Considerando o número de declarações já recebidas, a Receita espera que o total de declarações enviadas chegue a cerca de 39,5 milhões.

Para os contribuintes que caíram na malha fina e têm direito a um reembolso, a Receita Federal esclareceu que esses contribuintes não receberão seus reembolsos até que suas situações estejam regularizadas com o órgão.

Esteja em dia com suas obrigações fiscais

Se os contribuintes quiserem verificar o status de suas declarações, eles podem fazer isso acessando a página da Receita Federal e clicando na opção “Meu Imposto de Renda”. Se for detectado algum erro ou pendência, os contribuintes podem retificar suas declarações e corrigir quaisquer dados errados ou incompletos.

É importante notar que os contribuintes têm até o dia 31 de março para alterar o modelo de sua declaração de imposto de renda, de simplificada para completa, ou vice-versa. Depois dessa data, tal alteração não será mais possível. Quanto mais rápido os contribuintes corrigirem suas declarações, mais rápido sairão da malha fina e poderão recuperar quaisquer valores pendentes de reembolso.

Mesmo os contribuintes que não têm direito a um reembolso devem corrigir suas declarações se caírem na malha fina. Caso contrário, eles terão pendências com a Receita Federal, podendo resultar em multas e, em casos mais graves, acusações de sonegação fiscal. A atual situação enfatiza a importância de tomar cuidado ao preencher a declaração do imposto de renda e de agir rapidamente para corrigir quaisquer erros detectados.

Veja também: Dívidas no Imposto de Renda 2023? Governo permite parcelamento em 24 vezes