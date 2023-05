Atenção, MEI! Estes são considerados os melhores bancos digitais para você

Conhecer os melhores bancos digitais que existem na atualidade é essencial para qualquer pessoa que queira sair do modo tradicional de administrar suas finanças. Principalmente quando se considera o fato de que toda instituição desse tipo costuma oferecer diversas facilidades para os seus clientes.

Quem é MEI (Microempreendedor Individual), por exemplo, consegue abrir uma conta PJ rapidamente, sem grandes burocracias.

Resta saber, portanto, quais são as melhores fintechs para atender esse público, e é justamente sobre isso que se trata o artigo a seguir.

Os 6 melhores bancos digitais para quem é MEI

Para o MEI, fazer a escolha certa do banco significa basicamente escolher um parceiro de negócios. Afinal, de certa forma a instituição pode até mesmo ajudar a alavancar o negócio.

No que diz respeito aos bancos digitais, isso se torna ainda mais perceptível, uma vez que o microempreendedor não terá que lidar com algumas cobranças clássicas que existem no off-line, por exemplo. Não é à toa que tantas pessoas têm escolhido migrar para eles.

E, abaixo, está uma lista com alguns dos melhores bancos digitais que o MEI pode escolher para ter ao seu lado atualmente:

1. Banco digital Nubank

É impossível tocar neste assunto sem citar o Nubank, por meio do qual o MEI possui transações ilimitadas via TED, por exemplo, e totalmente gratuitas. Ele também consegue gerar boletos dentro do próprio app, sem recorrer a outras ferramentas para isso.

Isso sem citar o impressionante fato de que o próprio banco busca os boletos da arrecadação que o MEI é obrigado a pagar mensalmente, de forma que o empreendedor nunca se esqueça deste pagamento.

2. Banco digital C6 Bank

O C6 Bank faz parte da lista dos melhores bancos digitais da atualidade por diversos motivos, incluindo o fato de até mesmo fornecer maquininha de cartão para o MEI, além de dar a ele inúmeras opções no que diz respeito a cartão de crédito: mesmo o cartão internacional é livre de anuidade.

Inclusive, quem escolhe abrir a famosa conta C6 MEI possui facilidade em relação a investimentos e empréstimos, que podem ser contratados diretamente pelo app, sem muita burocracia.

3. Banco digital Original

O MEI que quer acompanhar suas finanças sem sair de casa também pode optar pelo Banco Original como parceiro, por meio do qual pode conseguir um ótimo cartão de crédito que possui um programa de cashback.

O cliente Original também pode, de acordo com seu perfil, realizar investimentos, além de emitir seus boletos em segundos.

4. Banco digital Neon

O MEI também pode gostar muito de ter o Banco Neon ao seu lado, lhe ajudando a administrar seu dinheiro, uma vez que a conta PJ é aberta de forma rápida e gratuita, com a possibilidade de solicitação de empréstimos que podem ajudar o negócio de diversas formas.

Isso sem citar o fato de que a conta em questão dá direito a um cartão de débito totalmente sem anuidade.

5. Banco digital Inter

Embora limite o número de transações via TED (100 por mês), o Banco Inter oferece inúmeras facilidades para quem é microempreendedor individual.

Não existe cobrança de taxas e tarifas de manutenção na conta PJ, e este, que é um dos melhores bancos digitais da atualidade, também oferece um cartão de crédito com anuidade zero.

6. Banco digital BS2

Por fim, a lista é composta também pelo Banco BS2, indicado principalmente para o MEI que já tem seu negócio um pouco mais estabelecido.

A abertura da conta PJ acontece em no máximo 3 dias (úteis), e fica diretamente atrelada a uma conta jurídica internacional, sem custos e burocracias.

Todo MEI deve se atentar às suas finanças

Independentemente de conhecer ou não os melhores bancos digitais da atualidade, é importante que o MEI busque sempre se atentar ao seu dinheiro e administrá-lo corretamente.

Afinal, de pouco ou nada adianta ter o melhor banco digital ao seu lado, se não houver educação financeira suficiente para manter o dinheiro na conta e fazer com que ele renda cada vez mais.

