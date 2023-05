CANSOU DE PERDER? Estes são os 7 jogos de loteria mais fáceis de acertar

Jogos de loteria – Descubra quais são as sete loterias mais fáceis de ganhar no Brasil. Todos sabemos que a sorte nem sempre está ao nosso lado quando se trata de ganhar na loteria. No entanto, algumas modalidades oferecem chances melhores do que outras, e é sobre essas oportunidades que vamos falar hoje.

Entre os jogos de loteria, a Loteria Federal é a mais fácil de ganhar, com ótimas chances de acerto por aposta. Descubra mais sobre essa modalidade. Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Jogos fáceis na loteria, isso existe?

Entre as famosas Loterias Caixa, a Mega-Sena é a mais conhecida, mas também uma das mais difíceis de se ganhar. Porém, você ficará surpreso ao saber que um dos jogos de loteria mais populares do país está entre os cinco com as maiores chances de acerto. Continue lendo para descobrir qual é essa loteria e quais são os sete jogos das Loterias Caixa mais fáceis de ganhar o prêmio principal.

Veja também: PRAZO NO FIM! Programa do governo para quitar dívidas com até 100% de desconto

Em primeiro lugar, temos a Loteria Federal, considerada a modalidade lotérica brasileira mais fácil de ganhar. Nesse jogo, as chances de acertar todos os números sorteados em um concurso regular são de 1 em 100.000. Nas edições especiais, como a “Milionária Federal” (sorteios mensais) e a “Especial de Natal” (sorteios anuais), as chances são ainda maiores, de 1 em 90.000.

Na segunda posição, temos a Loteca, um jogo que requer não apenas sorte, mas também conhecimento de futebol. Para ganhar o prêmio principal da Loteca, é necessário acertar o resultado de todos os 14 jogos listados no volante. A chance de fazer isso é de 1 em 2.391.485. As apostas mínimas custam R$ 3.

O “Dia de Sorte” ocupa a terceira posição na lista. Embora seja menos conhecido, é considerado o terceiro jogo mais fácil das Loterias Caixa. Nessa loteria, são disponibilizados 31 números no volante, representando os dias do mês. Os apostadores precisam acertar os 7 números sorteados para levar o prêmio principal. A chance de fazer isso e ganhar no Dia de Sorte é de 1 em 2.629.575.

A Lotofácil, um dos jogos mais populares do Brasil, está em quarto lugar no ranking das loterias mais fáceis de ganhar. Com uma aposta simples de 15 números, a chance de ganhar na Lotofácil é de 1 em 3.268.760. É comum ver sorteios da Lotofácil com ganhadores a cada semana, tornando essa modalidade ainda mais atrativa.

Outras opções de aposta

Em quinto lugar, temos o Super Sete, uma das loterias menos conhecidas entre os apostadores. No entanto, é considerada uma das sete mais fáceis de ganhar. A chance de acertar na Super Sete com uma aposta simples é de 1 em 10.000.000. O formato dessa loteria é um pouco diferente das mais populares, pois os jogadores devem escolher pelo menos um número por coluna, totalizando sete colunas com 10 números cada. As apostas custam a partir de R$ 2,50.

Na sexta posição, temos a Lotomania, outra modalidade conhecida entre os apostadores. Na Lotomania, o volante possui 100 números, e os jogadores devem marcar 50 e acertar todos os 20 números sorteados. A chance de ganhar nessa loteria é de 1 em 11.372.635.

Por fim, para fechar nossa lista das sete loterias mais fáceis de ganhar, temos a Dupla Sena. Esse jogo é semelhante à Mega-Sena, mas oferece chances de acerto melhores. Assim como na Mega, os jogadores da Dupla Sena precisam marcar de 6 a 15 números. No entanto, o volante dessa loteria possui apenas 50 dezenas, o que aumenta as probabilidades de ganho. Além disso, cada bilhete da Dupla Sena vale para dois sorteios em um mesmo concurso, oferecendo “chances em dobro”. A chance de ganhar na Dupla Sena é de 1 em 15.890.700.

Portanto, se você está em busca de uma chance maior de ganhar na loteria, essas são as sete opções que oferecem melhores probabilidades. Lembre-se de jogar com responsabilidade e de acordo com suas possibilidades financeiras. Boa sorte!

Veja também: Após várias quedas, PREÇO DA GASOLINA pode assustar os brasileiros