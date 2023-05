INSS ALERTA: aposentados e pensionistas foram vítimas de golpe baixo

Não é de hoje que o Governo Federal busca cuidar dos aposentados e pensionistas. Há sempre benefícios e condições especiais para eles! Entretanto, os criminosos aproveitam uma certa vulnerabilidade que boa parte deste grupo possui e aplica golpes muito grandes! Com o advento da tecnologia a aplicação de golpes se tornou bem mais comum e isso está afetando os beneficiários de maneira direta. Os criminosos estão usando golpe baixo e atacando algumas pessoas em seu ponto mais fraco: a confiança! Entenda como funciona o golpe e saiba como evitar.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo golpe é divulgado

Os criminosos acabam se apresentando aos aposentados e pensionistas mediante falsas identidades. Com isso eles alegam que são representantes de órgãos relacionados ao INSS. Geralmente no setor de finanças e crédito. O golpe é muito complexo e os golpistas se utilizaram da nova Lei dos Superendividados a fim de convencer ainda mais suas vítimas.

Na ocasião, eles entram em contato com a vítima alegando fazer parte do grupo de Finanças do INSS. Usam a lei a fim de afirmar que o beneficiário possui empréstimos ativos com valores abertos a fim de ressarcimento. Visto que por mais que os criminosos peçam os demais dados bancários da pessoa para averiguação, eles já possuem quase todos!

Quando a vítima entrega os dados, assinatura, etc. Eles usam a fim de realizar empréstimos em sua titularidade. Desse modo, se a vítima não tinha nenhum empréstimo ativo: é possível perder mais de R$ 20 mil com base no salário mínimo base. Caso tenha 1 ou 2, poderá ter o número dobrado e assim por diante.

Essas visitas podem ser constantes. Em alguns casos os golpistas tentam aplicar o golpe através do telefone e assim por diante. Entretanto, é muito importante sempre estar atento a cada detalhe a fim de evitar cair nesses golpes. Caso haja a fraude confirmada: é possível entrar em contato com o Procon e tentar resguardar as parcelas, etc. E até mesmo conseguir indenização. Mas é tudo muito burocrático.

Leia mais: URGENTE! Falso empréstimo consignado já fez milhares de vítimas; você pode ser a próxima

Como evitar cair neste golpe?

Portanto, a melhor maneira de evitar dor de cabeça e não perder dinheiro é se prevenindo desses golpes. Evitando ao máximo cair em sua grande maioria! Veja algumas dicas práticas de como cair em golpes como este e fique isento de qualquer preocupação.

Busque conhecimento: O INSS jamais irá pedir dados pessoais através de canais terceirizados. Como é o caso de aplicativos de mensagens. Sempre será por vias oficiais, como é o caso do site ou aplicativo Meu INSS. Claro que em caso de contratação real de empréstimo consignado o procedimento pode ser feito pelo WhatsApp, mas com o concedimento de ambos;

Use canais legítimos: Sempre verifique os canais oficiais do INSS e os use. Evite usar aplicativos ou site de terceiros para o envio de documentos. Para atualizar dados no cadastro opte pelo site Meu INSS ou aplicativo;

Fique atento: Sempre se atente aos dados enviados. O número do SMS é 280-41, entretanto, nunca eles enviam links de atualização por esse número. Geralmente é usado para o envio de códigos de confirmação, etc;

Use as ferramentas: em caso de necessidade, use as ferramentas de agendamento e assim usufrua dos serviços ofertados pelo órgão.

Pronto! E por fim: sempre mantenha os dados atualizados. Seguindo essas dicas é possível evitar a grande maioria dos golpes. Mas se mesmo assim ainda acabar caindo no golpe, é recomendado que seja registrado o mais rápido possível um Boletim de Ocorrência.