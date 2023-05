Aprenda como liberar o novo “cheque especial” do Nubank; veja o que é

Cheque especial do Nubank – Novidade do Nubank pode ser o fim do cheque especial no futuro. Os clientes do banco digital estão testando uma nova modalidade que permite realizar transferências via Pix usando o cartão de crédito. Dessa forma, mesmo sem saldo na conta, a operação é concluída e o recebedor não percebe diferença. O valor do Pix é incluído na fatura do cartão, sem comprometer o limite disponível. Isso significa que o usuário ganha um limite adicional, de acordo com seu perfil financeiro e relacionamento com o Nubank.

Com a nova modalidade do Nubank, é possível realizar transferências via Pix usando o cartão de crédito, tornando o cheque especial obsoleto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Nubank tem cheque especial?

Essa margem pode ser usada por pessoas físicas ou empresas em transações via Pix ou pagamento de boletos a prazo. A transferência no crédito pode ser paga de uma vez ou parcelada em até 12 meses. O objetivo é conceder mais autonomia financeira aos clientes, permitindo que escolham como pagar as despesas sem abrir mão do cartão de crédito.

Veja também: ANÚNCIO GERAL: Nubank inicia liberação de crédito para negativados

A chegada do Pix no crédito pode reduzir o uso do cheque especial tradicional, que é um limite de crédito pré-aprovado disponibilizado automaticamente pelos bancos quando o saldo entra no negativo. O Nubank, por oferecer uma conta de pagamentos, não possui essa opção. Segundo dados do Procon-SP, a taxa média do cheque especial chegou a 7,96% ao mês em maio, próximo ao teto de 8% ao mês autorizado pelo Banco Central.

É importante ressaltar que a utilização do Pix no crédito funciona como um empréstimo a curto prazo, com incidência de juros e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Os valores não foram informados pelo Nubank, mas são detalhados no aplicativo antes da contratação. Além disso, as consequências e taxas por atraso no pagamento da fatura após a contratação do limite adicional não foram divulgadas pela instituição, tornando difícil saber se os juros do rotativo incidem sobre os juros cobrados para contratar a margem extra.

Inovação no setor

Essa iniciativa do Nubank reflete uma tendência de inovação no setor financeiro, buscando oferecer soluções mais flexíveis e alinhadas às necessidades dos clientes. A possibilidade de realizar transferências via Pix utilizando o cartão de crédito pode trazer mais conveniência e comodidade aos usuários, eliminando a necessidade de ter saldo disponível na conta. No entanto, é fundamental que os clientes estejam cientes das condições e custos associados a essa modalidade, para evitar surpresas desagradáveis e tomar decisões financeiras conscientes.

Com a disponibilização dessa nova funcionalidade, o Nubank fortalece sua posição no mercado de serviços financeiros digitais, apostando na tecnologia para oferecer produtos inovadores aos seus clientes. É possível que outras instituições financeiras também sigam essa tendência e lancem soluções semelhantes, acompanhando as demandas do mercado e as preferências dos consumidores por serviços mais práticos e acessíveis.

Os clientes do Nubank podem aguardar com expectativa as próximas atualizações e recursos oferecidos pelo banco digital, que está em constante evolução para atender às necessidades em constante mudança de seus usuários. Acompanhar as novidades e estar atento às informações fornecidas pelo Nubank são medidas importantes para aproveitar ao máximo as funcionalidades disponíveis e utilizar os serviços de forma consciente e responsável. A integração do Pix com o cartão de crédito é apenas mais um exemplo de como a tecnologia está transformando a maneira como lidamos com as finanças no dia a dia.

Veja também: COMUNICADO: Nubank oferece “limite extra” para usar no PIX