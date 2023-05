Universidade lança concurso com salário INICIAL de R$ 5,2 mil

Concurso de universidade – Com a chegada do ano de 2023, diversos concursos públicos estão abertos no Brasil, oferecendo oportunidades de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Se você está em busca de uma nova colocação profissional ou deseja ingressar no serviço público, é importante ficar atento às oportunidades disponíveis e aos prazos de inscrição.

A universidade abriu vagas para professores através do concurso. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Concurso em universidade e outras carreiras

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, localizada em São Paulo, está com um processo seletivo aberto que reúne 23 vagas para profissionais com ensino superior completo. Os cargos oferecidos contemplam diversas áreas de atuação e apresentam salários atrativos.

Outro concurso em destaque é o da BB Tecnologia e Serviços, que está com inscrições abertas para 138 vagas em cargos que exigem ensino médio ou superior. O salário pode chegar a até R$ 4.369,45, dependendo do cargo e da carga horária de trabalho.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU GO) também lançou um edital com 140 vagas para profissionais de ensino médio e superior. Os salários podem chegar a até R$ 8.461,33, e as oportunidades são para diferentes áreas de atuação.

No Rio Grande do Sul, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado (CAU RS) abriu um concurso com edital publicado para diversos cargos. São oferecidas vagas para profissionais de ensino médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a até R$ 11.083,69.

Na área de energia, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está com inscrições abertas para um concurso que visa preencher uma vaga para piloto de helicóptero. É necessário ter ensino médio completo e o salário oferecido é compatível com a função.

Ainda no estado de São Paulo, a Companhia de Saneamento Básico de Santa Cruz do Rio Pardo (Codesan) abriu um concurso com 22 vagas para profissionais com ensino fundamental completo. Os salários variam de acordo com o cargo, chegando a até R$ 2.481,00.

Para aqueles que desejam ingressar no ensino superior, o Concurso Vestibular da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) está com inscrições abertas. Esta é a última semana para se inscrever e concorrer a uma vaga em um dos cursos oferecidos pela instituição.

Na área da saúde, o Consórcio de Saúde 8 de Abril está com um processo seletivo aberto, oferecendo 40 vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a até R$ 6.900,00, dependendo do cargo e da carga horária.

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren PI) também lançou um concurso com 141 vagas para profissionais de ensino médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a até R$ 5.689,00, e as oportunidades são para diferentes áreas da enfermagem.

Outras oportunidades

Na área de fiscalização, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro (CRECI-RJ) abriu um concurso com oportunidades para profissionais de ensino médio e superior. O concurso visa preencher vagas para os cargos de fiscal, assistente administrativo, advogado e contador, com salários que variam de acordo com a função.

Além disso, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) lançou um edital com vagas para médicos fiscalizadores. Os candidatos selecionados serão responsáveis por realizar vistorias e fiscalizações em estabelecimentos de saúde, garantindo o cumprimento das normas e regulamentos. O salário oferecido é atrativo e o cargo exige formação em Medicina.

Na área de segurança, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou a abertura de um novo concurso público com previsão de vagas para o cargo de policial rodoviário federal. Os requisitos incluem ter ensino superior completo em qualquer área e possuir carteira de habilitação na categoria B ou superior. A remuneração é bastante atrativa, além de oferecer benefícios e possibilidades de ascensão na carreira.

Para quem tem interesse na área de educação, diversas instituições de ensino estão realizando concursos para contratação de professores e profissionais da área. Um exemplo é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que está com vagas abertas para docentes em diferentes áreas do conhecimento. Outras instituições, como universidades estaduais e municipais, também costumam promover concursos para seleção de professores.

Além dos concursos mencionados, é importante acompanhar os editais publicados pelos órgãos públicos e instituições nas áreas de interesse. Diversos concursos são lançados periodicamente, abrangendo diferentes setores e regiões do país. É fundamental estar atento aos prazos de inscrição, aos requisitos e às etapas do processo seletivo para aumentar as chances de sucesso.

