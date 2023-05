INSS: o que significa “benefício indeferido” e o que fazer agora?

Assim que uma pessoa faz uma solicitação para o INSS, a resposta obtida pode ser simplesmente “benefício indeferido”. Isso significa basicamente que o benefício foi negado, porém, existem muitas explicações por trás dessa resposta dada pelo Instituto.

Mais informações sobre este tema, que certamente é do interesse de boa parte da população, seguem no artigo abaixo.

O aviso de benefício indeferido desanima qualquer cidadão | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Motivos de receber a resposta “benefício indeferido”

Os motivos de aparecer que o benefício foi indeferido podem ser diversos:

Os requisitos básicos não foram preenchidos para a concessão do benefício;

Documentos falsificados;

Documentos insuficientes;

Dentre outros.

Com isso, é preciso analisar por quais motivos o benefício foi negado. É importante ter a ajuda de um profissional qualificado para a explicação da resposta do INSS. Uma das saídas pode ser procurar ajuda de um advogado previdenciário.

Veja também: “Dor no dedinho” dá direito a BENEFÍCIO do INSS para trabalhador; entenda

O que fazer quando há um benefício indeferido

Quando há o aviso de benefício indeferido, a pessoa pode recorrer a alguns métodos, como os a seguir:

Realizar um recurso administrativo

Nesse caso, o pedido será analisado para a verificação se a pessoa possui direito ou não ao benefício. O Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) que vai analisar o recurso.

Dessa forma, deve ser anexado a documentação e a explicação do porquê a pessoa tem direito ao benefício. O prazo para a entrada do recurso é de 30 dias corridos, contando da data em que a pessoa foi informada do indeferimento do benefício. O tempo para o julgamento pode ser de 1 mês a mais de um ano, não há um tempo exato.

Por isso, a importância de ter um advogado previdenciário para o auxílio nessa situação. Assim, ele pode verificar como ficará o processo após o indeferimento do INSS. Lembrando que não é obrigatório ter um profissional.

Ação judicial

A pessoa também pode entrar com uma ação judicial para recorrer ao indeferimento do benefício. Caso o valor da ação for maior que 20 salários mínimos, é preciso ter a presença de um advogado.

Podem ser feitas perícias técnicas ou médicas ao longo da ação judicial para avaliar a situação de quem entrou com a ação. Elas podem ser feitas por médicos ou especialistas, garantindo que o resultado seja o mais justo possível.

Pedir novamente o benefício

Quem deseja tentar novamente pedir o benefício, precisa saber que isso de fato é possível. O motivo do indeferimento pode ter sido por conta de alguma documentação errada ou falta de alguns requisitos.

Portanto, depois de alguns meses ou anos, a pessoa pode ter reunido mais requisitos para comprovar que tem direito ao benefício. Assim, para começar a receber o benefício, é preciso que o pedido seja feito novamente.

Caso ele seja indeferido mais uma vez, então a pessoa pode tomar as medidas citadas acima. Contudo, caso a pessoa entre com o pedido novamente, ela perde os valores retroativos desde a data da entrada do requerimento.

Isso não ocorre se o benefício for concedido via recurso administrativo ou na ação judicial. Portanto, é preciso analisar qual das opções é a melhor para não perder nada.

De qualquer forma, porém, é sempre importante buscar entender os motivos por trás do benefício indeferido, de modo a tentar obter seus direitos junto ao INSS.

Veja também: Pague BEM MENOS em farmácia, cinema e viagens com o cartão do INSS