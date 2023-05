Após 13 anos com câncer, homem encontra CURA com novo tratamento

O Câncer é uma das doenças mais temidas de todo o mundo, pois quando ela não é diagnosticada no início, ela pode levar o paciente a óbito em poucos meses após sua descoberta. Por isso, até os dias de hoje achar a ‘cura’ para essa doença é a meta de qualquer pesquisador. E quem sonha em ter essa notícia, acaba de saber que após 13 anos com a doença, um homem, por intermédio de um tratamento feito pelo SUS, conseguiu ser curado do câncer em 30 dias, algo inédito para a medicina. Entenda como funciona o método.

Homem é curado do câncer após 13 anos lutando contra a doença | Imagem de Darko Stojanovic por Pixabay

Conheça a história desse paciente

O paciente em questão, se chama Paulo e ele já estava pronto para receber apenas cuidados paliativos, ou seja, quando o câncer já está em um estágio tão avançado, que a única saída é a pessoa passar por certos cuidados até chegar ao fim de sua vida. Mas de repente, uma esperança chegou na vida do paciente em questão.

Ele foi 1 dos 14 pacientes que tiveram acesso ao tratamento com CAR-T Cell. O tratamento ainda está em fase de testes e só pode ser realizado em pacientes que já sabem que estão em estado paliativo, após o diagnóstico em questão, a equipe médica solicita à ANVISA a permissão para que o método seja aplicado.

Foi uma resposta muito rápida e com tanto tumor. Fico até emocionado [ao ver as duas ressonâncias de Paulo]. Fiquei muito surpreso de ver a resposta, porque a gente tem que esperar pelo menos um mês depois da infusão da célula. Quando a gente viu, todo mundo vibrou. Coloquei no grupo de professores titulares da USP e todo mundo ficou impressionado de ver a resposta que ele teve, afirmou um dos profissionais durante uma entrevista.

Como funciona o tratamento?

Os tratamentos convencionais, geralmente, conseguem identificar a área infectada pelas células cancerígenas e matar todas elas, mas o problema está aí, pois no procedimento tanto células saudáveis quanto celulares doentes acabam sendo retiradas. Mas no tratamento citado, isso não ocorre, apenas células doentes são retiradas e é exatamente esse o segredo do procedimento.

Primeiramente, há a coleta dos linfócitos de defesa do tipo T, da pessoa, os linfócitos em questão são responsáveis por ajudar no combate a certas doenças, são tipo uns ‘seguranças’ do sistema imunológico. Após retirados, eles vão para o laboratório e são modificados geneticamente. No laboratório, eles são induzidos a atacarem apenas as células doentes.

Portanto, funciona como uma espécie de ‘treinamento’, após isso, elas são multiplicadas na ordem de milhões e devolvidas para o paciente. Após começarem a circular no organismo, elas encontram o tumor e matam ele, sem dano algum às demais células. Por conta disso tudo, o tratamento é revolucionário para a medicina e se tudo der certo, em breve, mais pacientes podem ser contemplados com ele. O câncer, como já citado, é uma das piores doenças que há, por conta de sua letalidade, mas com o avanço da medicina e da tecnologia, em breve, isso tudo será apenas passado.

