2 MIL VAGAS para Polícia Militar no Rio de Janeiro; concurso para 2023! Veja datas

Mais uma grande oportunidade acaba de surgir para quem sonha em ter um cargo público na área da segurança pública, dessa vez, o concurso que está quase com o edital lançado é o da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a previsão é que no dia 14 de junho começam as inscrições para o exame que irá oferecer 2.000 vagas para soldado, as inscrições devem perdurar até o dia 12 de julho e para se inscrever, os candidatos devem entre 18 e 32 anos, saiba tudo sobre o concurso agora mesmo.

Foi anunciado o concurso para a PMERJ, saiba tudo sobre o exame | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Principais informações sobre o concurso público

Das 2.000 vagas que serão ofertadas, 200 serão para policiais femininas, ou seja, 10% do efetivo total. Além disso, para se inscrever na prova será preciso o pagamento da taxa, que é de R$ 100, mas há algumas pessoas que podem conseguir a isenção do valor em questão. Esse concurso é o primeiro que ocorre após o ano de 2014.

Lembrando que antes de realizar a inscrição no concurso público, é preciso ficar atento às principais regras, a saber:

No início das inscrições, o candidato deve ter no máximo 32 anos, 11 meses e 29 dias;

Para os homens, a altura mínima é de 1,65m e para as mulheres é 1,60m;

Ter em mãos o certificado de conclusão do Ensino Médio;

Ter carteira de habilitação categoria A/B, pelo menos.

A prova será composta de nove etapas, ao todo, sendo que as duas primeiras são as ‘principais’ no que diz respeito o ingresso dos candidatos, a primeira etapa é a prova objetiva que será aplicada no dia 27 de agosto e para passar, é preciso acertar pelo menos 60% das questões e não zerar nenhuma disciplina. Aos que forem considerados aptos, irão para a segunda fase, que será composta de uma prova discursiva, que irá ocorrer no dia 29 de outubro e será preciso atingir pelo menos 50 pontos.

Veja também: Concurso Público: 4 SUPER EDITAIS previstos para 2023

Como se preparar para a prova?

Com a data da prova estando tão próxima, o melhor a se fazer é realizar um cronograma de estudos e segui-lo à risca, nesse momento, qualquer falha pode ser crucial para o resultado final de cada candidato. Os conteúdos que devem cair na prova são:

Português;

Matemática;

Direitos Humanos;

Direito administrativo e legislação aplicada à PMERJ;

Noções de direito penal e processo penal.

Portanto, agora que você sabe o conteúdo, pode começar estudando o básico de cada matéria, priorizando, claro, as que você tiver uma maior dificuldade e haver uma maior recorrência no exame. Por isso, na hora do cronograma, sempre opte por estudar aquelas matérias que mais caem e que possuem uma maior dificuldade. Além disso, tire um momento para realizar a revisão dos conteúdos, para que você não tenha que estudar o mesmo conteúdo diversas vezes, por fim, tenha um cronograma de simulados, no dia seguinte, faça a correção deles e consiga saber em quais pontos você precisa melhorar para no dia da prova, você se sair bem.

Veja também: Trabalhadores têm direito a parcela ANTIGA de R$ 1.320; saiba quais