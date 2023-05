WhatsApp testa 5 NOVIDADES e você precisa conhecê-las hoje

O WhatsApp é o mensageiro mais usado em todo o mundo, seja jovem, adulto ou idoso, todas pessoas utilizam o aplicativo para se comunicar, diariamente, ele possui milhões de acessos. Por conta de sua popularidade, a empresa que administra o aplicativo de mensagens instantâneas está sempre procurando atualizações para agradar os seus usuários e há cinco novas atualizações que devem chegar em breve. Algumas prometem revolucionar a maneira na qual as pessoas se comunicam, já outras, já são mais voltadas para questões de segurança e design dele, confira.

Nada de aplicativos à parte

Uma das atualizações que ganhou mais fama no WhatsApp nos últimos anos, foi a que permitiu que os usuários fizessem figurinhas para enviar durante suas mensagens, de fato, isso melhorou ainda mais a comunicação entre as pessoas. Contudo, a nova atualização promete melhorar a função ainda mais.

A ideia da empresa, é criar um menu nativo, para que os usuários consigam fazer as próprias figurinhas dentro do aplicativo. Atualmente, é preciso baixar aplicativos de terceiros, para que qualquer usuário consiga criar as figurinhas em questão. Mas após a mudança, o procedimento ficará bem mais fácil.

WhatsApp web também receberá atualizações

Outra mudança que deve chegar em breve é no WhatsApp web, a modalidade web serve para que os usuários consigam enviar mensagens pelo computador ou notebook. E agora, deve haver a implementação de uma nova área de emoji, para que os usuários usem durante suas conversas. A tendência é que a aba de emoji fique ainda mais parecida com a que há atualmente nos celulares.

Atualizações para aumentar a segurança também devem chegar

Segurança extra nos backup

Desde 2021, a empresa permite que os usuários realizem o backup das conversas enviadas pelo mensageiro e coloque uma senha, para que terceiros não tenham acesso a elas. Mas, era bastante comum que o próprio usuário acabasse esquecendo a senha, ou seja, acabava perdendo todas as mensagens já enviadas e isso é um grande problema.

Então, o WhatsApp está preparando uma nova mudança, não para que dê para recuperar, mas sim, para que o usuário consiga visualizar qual foi a senha escolhida e consiga anotar ela em algum local seguro, evitando imprevistos posteriormente.

Maior simplicidade na hora de reagir as mensagens

Outra mudança deve ocorrer na maneira que as pessoas reagem às mensagens de texto, após a atualização, a maneira de reagir deve ficar bastante parecida com o sistema que há no Instagram, onde a pessoa basta clicar na mensagem e automaticamente já ‘curtiu ela’. A priori, o mesmo irá ocorrer com o WhatsApp, mas provavelmente a reação padrão será apenas um curtir e não terá como mudar, talvez em atualizações futuras.

Design de iphone no android

Por fim, essa novidade é excelente para os amantes do sistema iOS, já que provavelmente, o design do aplicativo para Android ficará ainda mais parecido com o design do aplicativo para iOS. Principalmente, na tela inicial e quando abre uma nova mensagem. A atualização ainda está em versão beta, como as demais, somente após os testes que será decidido se elas realmente irão compor o sistema do WhatsApp ou não.

