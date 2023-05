Isso faz seu cartão do Nubank ser BLOQUEADO com certeza

Ter um cartão do Nubank se tornou algo comum para boa parte dos brasileiros que decidiram aderir aos bancos digitais. Afinal, o banco em questão é um dos pioneiros neste mercado em solo brasileiro, tendo conquistado milhões de pessoas e construído uma ótima reputação em pouco tempo.

Porém, assim como acontece com os bancos tradicionais, como Santander, Bradesco e Itaú, também é importante que os clientes fiquem atentos a tudo que diz respeito ao famoso Roxinho, de modo a manterem a proteção em dia.

Bloquear um cartão do Nubank nunca foi tão fácil | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

No que diz respeito ao bloqueio do cartão do Nubank

O Nubank já se consolidou como um dos bancos digitais de maior prestígio no país, principalmente por conta do fato de estar sempre preocupado em relação à segurança de seus clientes.

E é justamente com base no objetivo de manter reforçada esta segurança e oferecer uma experiência cada vez mais tranquila para os usuários de seus produtos que a fintech lançou uma nova funcionalidade, denominada “Me Roubaram”: por meio dela, o bloqueio do cartão do Nubank poderá ser feito de forma imediata em algumas situações.

A ideia por trás deste novo recurso é possibilitar um bloqueio prático e rápido não só dos cartões, mas também da conta em si. Nos casos em que o cartão ou o celular for roubado, o cliente poderá entrar no site da respectiva ferramenta, usando seus próprios dados de login utilizados no Nubank, e lá terá a opção de bloqueio, que é válida também para cartões virtuais.

E, claro: também poderá, de forma imediata, desvincular sua conta do dispositivo que foi afetado pelo ato criminoso.

Veja também: Celular em RISCO: alerta para todos os que fazem isso diariamente

No que diz respeito à central de segurança do Nubank

A fintech em questão reforça que está sempre disposta a dar apoio a seus clientes, inclusive no que diz respeito a manter uma equipe de especialistas disponível para tirar dúvidas 24 horas por dia, além dos canais de comunicação propriamente ditos.

Caso suspeite de alguma movimentação, inclusive, o cliente deve procurar o SOS Nu, que nada mais é do que a central de segurança da marca, e seguir as instruções que forem dadas.

Isso sem citar o fato de que agora também existe o Canal de Denúncias, que foi criado para que literalmente qualquer pessoa, sendo ou não um cliente Nubank, consiga fazer denúncias de golpes que são realizados utilizando a famosa marca roxinha como isca.

Inclusive, é muito comum a existência desse tipo de golpe, que se utiliza do nome de diversas empresas famosas, principalmente do setor financeiro.

Veja também: SINISTRO! É isso o que acontecerá com seu perfil no Facebook quando você morrer

É preciso fazer as denúncias necessárias e buscar se proteger

O banco digital, como pode ser notado, está fazendo a sua parte ao criar ferramentas como o Canal de Denúncias e Me Roubaram.

Cabe aos clientes, portanto, de fato utilizá-las sempre que necessário e, além disso, adotar outras iniciativas em prol da segurança.

Bloquear um cartão do Nubank, por exemplo, não é uma tarefa difícil, devendo ser adotada imediatamente sempre que houver uma ação criminosa que possa colocar a vida financeira do cidadão em risco.

Veja também: SIGNOS que ficarão com os BOLSOS CHEIOS DE DINHEIRO em 2023