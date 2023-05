Faça as contas! Um Chevrolet Celta de 2000 custaria quanto se fosse lançado hoje?

Uma das maiores vontades do atual presidente Lula, é renovar a frota de carros do país e para isso, é preciso que haja a volta dos chamados ‘carros populares’, que basicamente, são modelos mais simples, que servem como um ‘carro de entrada’ para quem sonha em ter um automóvel desses. Mas, diante disso, surgiu a dúvida: quanto iria custar um carro popular dos anos 90 atualmente? os anos se passaram, as exigências de segurança aumentaram. Portanto, confira a comparação e veja se realmente ainda há a possibilidade de ter novos carros populares atualmente.

Saiba tudo acerca do carro popular da Chevrolet – foto: divulgação.

Atualmente, há algum carro considerado ‘carro popular’?

No ano de 1990, o carro mais barato que estava disponível na época custava cerca de R$ 15 mil, atualmente, depois de mais de 30 anos, essa realidade está bastante longe da atual, uma vez que o modelo mais barato está custando cerca de R$ 70 mil, valor bastante superior ao que era praticado há 3 décadas.

Mas a diferença exagerada dos preços tem vários fatores, como por exemplo, as questões de segurança, que agora são bem mais rígidas do que as exigidas nos anos 90, a critério de comparação, o Celta mais barato tinha poucos recursos de segurança, além disso, havia alguns equipamentos que ajudam na ventilação, mas somente isso.

Já atualmente, os carros mais em conta precisam ter equipamentos de segurança, além que eles possuem airbags, conta-giros, rádios, vidros elétricos e até mesmo ar-condicionado. Portanto, mesmo que um carro seja mais barato hoje em diante, é preciso que ele cumpra todas as regras.

Breve comparação entre antes e agora

Na época citada, o Chevrolet Celta era o carro mais barato que existia e com a correção da inflação, atualmente, o mesmo modelo deveria custar cerca de R$ 60 mil. Na época, ele já era bastante simples, tinha apenas uma cabine e um motor 1.0. Lembrando que mesmo em sua simplicidade, ele ainda seria R$ 10 mil mais barato que os atuais modelos que estão disponíveis no mercado.

Lembrando que os motores de ambos os carros são iguais, tanto o Kwid quanto Mobi são 1.0, de maneira análoga ao carro dos anos 90. Esse detalhe acontece porque geralmente nos modelos de entrada, sempre se busca uma maior eficiência e esse motor garante isso.

Por fim, para que os brasileiros tenham novamente como comprar um carro popular, é preciso que bastante coisas mudem e também que haja uma menor incidência de impostos sobre os veículos. Uma vez que o poder de compra dos brasileiros está bem menor também, se comparar, em 2018, para comprar o carro mais barato, o brasileiro precisava juntar o salário durante 28 meses, ao passo que atualmente, é preciso que junte durante 53 meses caso queira comprar o carro à vista.

E como a grande parte da população não consegue comprar um veículo à vista, a tendência é que tenha alguma espécie de financiamento por parte do governo, para que a população que ganha menos consiga realizar a aquisição do tão sonhado carro 0km.

