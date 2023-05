Na PALMA DA MÃO! É assim que o cartão do Caixa Tem pode ser liberado HOJE

Cartão do Caixa Tem – A busca por uma forma ágil e descomplicada de adquirir um cartão de crédito pode ter chegado ao fim. A plataforma financeira Caixa Tem, reconhecida por suas iniciativas inovadoras, apresenta uma solução prática diretamente em seu aplicativo. Com uma série de vantagens exclusivas, este cartão tem o potencial de se transformar em um importante aliado na gestão financeira diária. Mas como pode ser feita essa solicitação?

Solicite o seu cartão de crédito pelo aplicativo do Caixa Tem. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Cartão do Caixa Tem traz diversas facilidades

No aplicativo Caixa Tem, a opção para solicitar o cartão de crédito está facilmente acessível no menu. O processo de requisição é bastante simples e intuitivo, sendo iniciado com o clique na opção “Quero meu cartão”. A partir daí, é importante conferir e confirmar todos os dados pessoais inseridos, certificando-se da precisão de cada informação. Durante o processo, é necessário atenção redobrada aos termos e condições de uso do cartão, aceitando-os apenas após uma leitura cuidadosa e consciente. Finalmente, a criação de uma senha segura é indispensável para garantir a proteção dos dados e a conclusão bem-sucedida da solicitação do cartão de crédito.

Veja também: Atenção! Clientes do Nubank recebem alerta de suspensão das atividades

Essa dinâmica ágil e direta é um reflexo da eficiência da plataforma Caixa Tem, que tem o intuito de facilitar a vida dos usuários oferecendo produtos financeiros relevantes e acessíveis. Além do cartão de crédito, um recurso notável da plataforma é o Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, conhecido como SIM Digital. Esse programa é voltado especialmente para atender às demandas de empreendedores individuais informais e Microempreendedores Individuais (MEI), permitindo que eles tenham acesso a recursos financeiros essenciais para suas operações.

O crédito disponibilizado através do Caixa Tem proporciona aos empreendedores a liberdade de empregar o valor de diferentes formas, conforme as necessidades do negócio. Isso pode incluir, por exemplo, o pagamento a fornecedores, a quitação de salários de funcionários, cobrir despesas correntes como contas de água, luz e aluguel, ou até a aquisição de matérias-primas necessárias para a produção.

Conveniência para o cidadão

Para empreendedores Pessoa Jurídica (PJ), o Caixa Tem oferece a possibilidade de solicitar empréstimos de até R$ 3 mil, com opções de parcelamento de 18 a 24 meses e taxas de juros a partir de 1,99% ao mês. No caso de empreendedores Pessoa Física (PF), o limite de empréstimo é de até R$ 1 mil, com taxas de juros variando entre 2,99% e 3,60% ao mês.

Essa oferta de crédito flexível, aliada à conveniência de solicitar um cartão de crédito diretamente pelo aplicativo, representa um salto significativo na maneira como a Caixa Tem está redefinindo o acesso aos serviços financeiros. Ao proporcionar ferramentas valiosas que podem ser facilmente acessadas e gerenciadas digitalmente, a plataforma está promovendo um ambiente mais inclusivo e capacitador para empreendedores de todos os tipos.

Tal avanço está em sintonia com a tendência de digitalização crescente no setor financeiro. Esse movimento tem como objetivo tornar serviços e produtos financeiros mais acessíveis, facilitando a gestão de finanças pessoais e empresariais no dia a dia.

Veja também: Pagamentos do INSS sofrem alteração com aumento do salário-mínimo