Novo iPhone de 2024 terá aparência de 5 anos atrás

E continuamos no sonho do iPhone e das novidades. O iPhone é um celular que muitos desejam, tanto pela aparência como sua tecnologia, o 15 ainda não foi lançado pela Apple e o 16 provavelmente vai ser lançado até o próximo ano, mas já tem causado vários boatos.

Isso porque já tem diversas pessoas que estão comentando que a aparência desse novo modelo vai vir com câmeras traseiras alinhas verticalmente, ou seja, é um design retrô que não era mais utilizado pelo fabricante desde o modelo do iPhone 13.

Essas informações foram compartilhadas pelo vazador URedditor, e o site ainda complementou que eles têm como objetivo fazer o iPhone 16 ser diferente do modelo mais recente, então vai acontecer mudanças estéticas para conseguir diferenciar do 15 que ainda será lançado.

Apple está fazendo testes

O site também trouxe algumas notícias de que a Apple possivelmente estaria testando para o iPhone 16 um design mais ou menos parecida com a sua versão número 12, pois foi o último que apresentou câmeras alinhas na vertical, já a partir do modelo 13 as câmeras começaram a ter um alinhamento diagonal.

Ou seja, o iPhone 15 vai ter um lançamento previsto para setembro deste ano e com padrão. Todos os boatos que estão surgindo sobre esse lançamento dizem que o iPhone 15 vai ter alguns recursos que tem no 14, e um deles é a manutenção da câmera de 48 MP, além de também ter o processador A16 Bionic e Dynamic Island.

Já em relação ao iPhone 16, os boatos que estão surgindo são sobre a mudança de layout em relação aos termos do módulo de câmera e a expectativa é que ele tenha também as principais características como por exemplo que quinas arredondadas e a tampa traseira fosca e porta UBS-C.

Os iPhones são desejados por todos os jovens e adultos, é um celular totalmente moderno com câmera boa e que chamam atenção de todos que já estão ansiosos por esse novo lançamento.

