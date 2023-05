Como ativar o modo “Baú dos Segredos” no seu WhatsApp

Novo modo do WhatsApp – A revolução digital que vivenciamos em nosso cotidiano não apenas conectou o mundo de maneiras inimagináveis, mas também gerou preocupações emergentes sobre a privacidade. Em meio ao crescimento exponencial dos smartphones e aplicativos de mensagens instantâneas, nossas interações privadas se tornaram vulneráveis. No entanto, o WhatsApp, popular aplicativo de mensagens instantâneas, está adotando medidas para priorizar a privacidade e a segurança dos dados de seus usuários. Entre essas medidas, destaca-se a proteção de conversas, um recurso que permite ocultar e proteger suas conversas.

Mantenha suas mensagens pessoais seguras no WhatsApp com o Modo de Bloqueio Biométrico. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

WhatsApp lançou novo modo?

A proteção de conversas no WhatsApp pode ser facilmente ativada por meio de um processo simples. O usuário deve selecionar uma conversa individual ou em grupo e optar por bloqueá-la. Uma vez ativada, essa funcionalidade garante que as conversas selecionadas estejam ocultas e protegidas. A recuperação das conversas ocultas é igualmente simples, exigindo que o usuário deslize a caixa de entrada suavemente para baixo e selecione a opção “Chats bloqueados”. Nesta etapa, é necessário inserir a senha do telefone ou usar a autenticação biométrica para desbloquear as conversas.

O compromisso do WhatsApp com a privacidade dos usuários não para por aí. De acordo com Mark Zuckerberg, fundador da empresa matriz do aplicativo, haverá mais atualizações referentes à proteção de conversas nos próximos meses. Mesmo sendo uma implementação gradual, os usuários já podem se familiarizar com essas novas funcionalidades e aproveitar os benefícios oferecidos para melhorar a segurança de suas conversas.

Em resposta ao cenário atual, onde a privacidade tem ganhado uma relevância inédita, o WhatsApp tem trabalhado incessantemente para prover opções de proteção robustas a seus usuários. Além da já conhecida funcionalidade de bloqueio por biometria para acesso ao aplicativo, a plataforma está introduzindo novas medidas para fortalecer a segurança e salvaguardar informações pessoais.

Para habilitar as novas funcionalidades de privacidade, o usuário precisa seguir alguns passos. Primeiramente, é necessário acessar as Configurações do WhatsApp e, em seguida, selecionar a opção Privacidade. A partir daí, diversas opções para aprimorar a privacidade estarão disponíveis. Uma delas é o bloqueio por impressão digital ou reconhecimento facial. Ao optar por essa medida, o usuário adiciona uma camada extra de segurança no acesso ao aplicativo, usando a autenticação biométrica.

Controle de dados

Esse movimento do WhatsApp em direção a uma maior privacidade reflete a crescente demanda dos usuários por mais controle e segurança de seus dados. A implementação de recursos adicionais de proteção é uma demonstração do compromisso da empresa em atender a essa demanda e garantir que seus usuários tenham a capacidade de proteger suas conversas de maneira eficaz e conveniente.

Essas recentes atualizações no WhatsApp não apenas reforçam o papel central da privacidade na era digital, mas também demonstram como as empresas de tecnologia podem proativamente responder às demandas dos usuários. Embora a questão da privacidade continue a ser um desafio em constante evolução, esses avanços são um passo significativo na direção certa. O compromisso do WhatsApp com a proteção de dados e a segurança do usuário certamente estabelece um precedente para outras plataformas digitais seguirem.

