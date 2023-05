13º do INSS começou a ser pago HOJE; descubra quem recebe primeiro

A partir de hoje (25) os segurados do INSS vão começar a receber o pagamento do 13º, ou seja, a primeira parcela de abono, isso só foi possível pelo Decreto nº 11.517 onde o governo aceitou a antecipação do pagamento do 13º para os aposentados e pensionistas.

Os segurados comentaram que desde o dia 21 de maio já estava disponível para consultar valor pelo extrato de crédito dentro do site ou do aplicativo Meu INSS. Todo segurado que tem direito vai receber o pagamento em duas parcelas, a primeira não tem desconto e é pago 50% do valor, já o segundo repasse tem alguns descontos.

Lembrando que esse pago ocorre no mesmo dia em que cai o valor do benefício. São mais de 30 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com esse adiantamento. A União informou que será investido para esse repasse R$ 62,6 bilhões conforme o reajuste do salário-mínimo no início de maio no valor de R$ 1.320,00.

Pagamento começa hoje dia 25 de maio. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem tem direito de receber o 13º do INSS?

O pagamento do 13º salário do INSS é pago para os aposentados, pensionistas, quem recebe também o auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e diversos outros benefícios. No entanto, vale ressaltar que quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) não tem direito de receber o 13º.

Como informamos acima esse pagamento ocorre em duas parcelas, a primeira cerca de 50% do valor e a segunda vai ter alguns descontos como o imposto de renda. Quer saber o calendário oficial desse pagamento, veja o calendário abaixo.

Calendário pagamento 13º do INSS 2023 – Primeira parcela

Quem recebe o valor de um salário-mínimo:

Final 1 – 25 de maio (hoje)

Final 2 – 26 de maio

Final 3 – 29 de maio

Final 4 – 30 de maio

Final 5 – 31 de maio

Final 6 – 1º de junho

Final 7 – 2 de junho

Final 8 – 5 de junho

Final 9 – 6 de junho

Final 0 – 8 de junho.

Quem recebe mais que um salário-mínimo:

Final 1 e 6 – 1º de junho

Final 2 e 7 – 2 de junho

Final 3 e 8 – 5 de junho

Final 4 e 9 – 6 de junho

Final 5 e 0 – 7 de junho.

Calendário pagamento 13º do INSS 2023 – Segunda parcela

Quem recebe o valor de um salário mínimo:

Final 1 – 26 de junho

Final 2 – 27 de junho

Final 3 – 28 de junho

Final 4 – 29 de junho

Final 5 – 30 de junho

Final 6 – 3 de julho

Final 7 – 4 de julho

Final 8 – 5 de julho

Final 9 – 6 de julho

Final 0 – 7 de julho.

Quem recebe a mais que um salário-mínimo:

Final 1 e 6 – 3 de julho

Final 2 e 7 – 4 de julho

Final 3 e 8 – 5 de julho

Final 4 e 9 – 6 de julho

Final 5 e 0 – 7 de julho.

