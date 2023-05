Fora do 1º LOTE da restituição? Descubra o que dá para fazer

Nesta última quarta-feira (24) a Receita Federal liberou para fazer a consulta do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda referente ao ano-base 2022, se caso você fez a consulta e não apareceu o seu nome, vamos te explicar.

O nome que não apareceu nesse primeiro lote da restituição do Imposto de Renda vai estar entre os quatros lotes restantes, lembrando que a calendário com as datas dos próximos pagamentos também já foi compartilhado e os pagamento vão seguir até o mês de setembro.

Ou seja, calma que você ainda vai receber a sua restituição, mas com a data certa. Continue lendo a leitura.

“Cair na malha fina”

Muitos brasileiros usam o termo “cair na malha fina’, isso significa que a declaração do Imposto de Renda ficará retida na Receita Federal devido a alguns erros (pode ser por valores incorretos, informações de cadastros erradas, omitir rendimentos e outros).

No entanto, também pode acontecer da Receita Federal reter a declaração por falta de envio de documentos para comprovar as informações que foram declaradas, por isso é extremamente importante tomar muito cuidado quando for declarar o imposto para não ocorrer esse tipo de erro.

Especialistas tributários se posicionaram sobre o assunto e afirmou que é uma situação comum e um dos principais problemas que foram apresentados nas declarações do Imposto de Renda é referente as despesas com dependentes, ou seja, estão pendentes de comprovação.

O que fazer?

Se deseja verificar a sua situação pode entrar no portal do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), entrando no portal clique em Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF), depois na aba processamento e também no item pendências na malha. Se caso tiver algum erro vai estar mostrando pela Receita e você deve fazer essa correção.

Pagamento das restituições

Vale ressaltar que o pagamento da restituição do Imposto de Renda ocorre diretamente na conta bancária ao qual o contribuinte precisa informar quando preenche a declaração. A pessoa que também escolheu pagamento via Pix vai ter preferência quando for receber.

Se o depósito não acontecer o contribuinte pode fazer um agendamento através do site da Receita Federal. Confira agora o calendário de pagamento.

Calendário dos lotes da restituição do Imposto de Renda

