URGENTE! Governo anuncia 10.000 vagas para quem presta CONCURSO PÚBLICO

Ei, você é uma das pessoas que está estudando muito e sempre anda preparado para prestar concurso e conseguir a sua tão sonhada vaga de emprego? Temos uma ótima notícia para você. O governo federal abriu cerca 10 mil vagas em concursos públicos.

O objetivo do governo é reestabelecer o seu quadro de funcionários pois nos últimos anos sofreu muitas mudanças. E essas mudanças afetaram a rotina do dia a dia como por exemplo a demora de análise de processos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o aumento da fila nos postos de saúde, teve redução do quadro Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e isso afetou exclusivamente o atendimento aos povos indígenas.

Todas essas circunstâncias levaram o governo a perceber que ele precisa repor o seu quadro de funcionários e devido a isso abriu essas vagas.

Setor público federal está defasado

Sérgio Ronaldo da Silva, que é o secretário-geral da Condsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal) disse que no último governo o setor público federal teve uma defasagem e ficou com 131 mil servidores a menos. Além disso ressaltou a extrema necessidade urgente de fazer uma recomposição emergencial porque atualmente um servidor executivo está para fazer 3 tarefas.

Ou seja, o governo terá urgência em fazer esse concurso pois os serviços públicos estão precisando de ajuda e estão sofrendo um grande declínio nesses últimos anos, desde o governo do Jair Bolsonaro e antes dele também, e atualmente precisa de 200 mil novos servidores para conseguir suprir a demanda.

Setores mais críticos

Atualmente, o setor que mais está sofrendo é o ambiental, agrário, indígena, INSS, saúde e educação, disse o secretário da Condsef. Por mais que outros setores também mostram ter dificuldade eles não necessitam agora da mesma urgência desses que foram citados acimada e que precisa repor o seu grupo de funcionários o mais rápido possível, principalmente após a pandemia da Covid-19, pois teve várias mortes de funcionários e afastamentos.

Vagas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) também se posicionou e disse que está analisando algumas demandas para os concursos públicos dos órgãos da administração pública federal. Até agora o ministério já autorizou cerca de 9.637 vagas para este ano de 2023.

Se você tem interesse se realizar o concurso para entrar no serviço público federal já começa a estudar pois logo sai a data.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai disponibilizar cerca de 8.141 vagas e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vão oferecer 814 vagas para o nível superior.

Precisamos ressaltar que o MGI só autorizou o concurso público, já a publicação do edital e a realização não serão de sua responsabilidade, são vai ser de casa órgão autorizado. E para complementar, o MGI autorizou a realização de concursos públicos para preencher as vagas no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e também na Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

