WhatsApp: novidade MAIS INCRÍVEL dos últimos dias já está em teste

Há algumas décadas, era bastante comum que a comunicação entre pessoas que moravam em locais distante uma das outras, demorasse semanas, todavia, com o passar dos anos e com o advento da tecnologia, agora é possível se comunicar com qualquer pessoa do mundo em questão de segundos e é fato que no cenário atual, um dos grandes aplicativos responsáveis por isso é o WhatsApp, que é usado por bilhões de usuários diariamente.

Por conta de tamanha popularidade, é comum que ele sempre veja as dores de quem usa a aplicação diariamente e após tantas reclamações, uma grande mudança veio à tona, confira.

Super novidade acaba de ser anunciada pelo WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Inúmeras pessoas usam o aplicativo todos os dias

O aplicativo em questão é usado para várias finalidades, desde uma simples conversa entre amigos até mesmo para grupos de trabalhos. Com certeza você conhece algum casal que foi formado após longas conversas no aplicativo e de empresas que usam ele para se comunicar. Então, com tantas mensagens que são enviadas diariamente, é comum que os usuários possam cometer erros.

Os erros são os mais diversos possíveis, desde erros gramaticais até mesmo erros quanto ao destinatário da mensagem. A depender da situação, o mais indicado é que a pessoa apague a mensagem para todos, entretanto, há casos que o mais interessante é somente editar a mensagem, para não atrapalhar o fluxo.

Pensando nisso, a Meta, isto é, empresa responsável pelo WhatsApp e também pelo Facebook e Instagram, acaba de anunciar uma super novidade, de maneira análoga a outros aplicativos, agora será possível editar uma mensagem mesmo após o seu envio.

Como irá funcionar a nova função?

A nova função tem o propósito de ajudar os seus usuários a corrigirem erros pontuais em suas mensagens enviadas, claro, quando eles não quiserem optar por apagar a mensagem de uma só vez. Então, a função de editar a mensagem estará disponível dentro do prazo de 15 minutos após o envio da mensagem, passando os 15 minutos, não será mais possível realizar a edição.

Não há ainda um limite de edição a serem feitas, apenas o tempo, então, basicamente, é possível fazer quantas edições você conseguir dentro do tempo de 15 minutos. Lembrando que as mensagens editadas terão uma espécie de aviso, para avisar a todos que houve a edição em questão.

Por fim, vale lembrar que a funcionalidade ainda está em fase de testes e a maioria dos usuários ainda não têm acesso a ela. Ou seja, somente alguns usuários estão usando a versão beta do WhatsApp que conta com isso. Caso a função passe pelo período de testes, será disponibilizada para todos.

O WhatsApp está em constante evolução, há quem diga que ele está se inspirando em algumas funções do famoso WhatsApp GB, por isso, agora até mesmo o visto de online é possível esconder. Mas como toda atualização, deve passar por testes e isso está sendo feito, assim que aprovado, todos poderão usufruir.

