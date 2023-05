Recorde do Bolsa Família: este é o maior valor já pago pelo governo

O Bolsa Família é um benefício que foi criado há cerca de 20 anos, obedecendo aos direitos sociais previstos na Carta Magna, onde legisla que o governo deve fornecer um programa de transferência de renda para a população em situação de vulnerabilidade social. Contudo, a grande novidade, é que o valor em do programa social chegou a um patamar jamais visto antes, a média mensal que as famílias recebem, está altíssima, bem diferente das demais versões do programa e isso é um motivo de comemoração por parte de todos.

Governo bate o martelo e divulga o maior valor já repassado pelo Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual valor do Bolsa Família e quais benefícios estão sendo pagos?

O Bolsa Família em si, possui um valor mínimo de R$ 600, valor esse que precisa obedecer a renda per capita mínima, fornecida para cada integrante da casa, no valor de R$ 142, no caso das famílias que são menores, por exemplo, com apenas 2 pessoas, o governo irá pagar uma espécie de bônus, para que o valor recebido pela família chegue no piso citado, já no caso das famílias maiores, o valor será proporcional a renda per capita mínima.

Além disso, estão sendo pagos outros benefícios, que ajudam aumentar ainda mais esse valor e proporcionar uma maior qualidade de vida para os beneficiários, como é o caso do auxílio gás, que a cada bimestre, é pago para alguns usuários, o valor gira em torno de R$ 110, mas pode variar a depender do preço do botijão.

Por fim, para as crianças com idade inferior a 6 anos, há o pagamento de um valor extra, de R$ 150, que é limitado a 2 crianças por família. Ou seja, uma família que tenha todos os benefícios citados, haverá meses que irão receber uma quantia superior a R$ 1.000.

Veja também: Beneficiários Do INSS Conquistam Vitória Inédita Na Atualidade

Qual a média de valor neste mês de maio?

O mês de maio foi bastante especial para todos os usuários e claro, também para o governo, que consegue ver os resultados de todas as medidas implantadas no programa. Com isso, o benefício chegou a um valor médio de R$ 672,45, isso significa um grande avanço para todos, principalmente para a pasta responsável pelo programa. Além disso, mais de 1 milhão de pessoas entraram no programa, o que totaliza mais de 21,2 milhões de usuários do programa atualmente.

Vale lembrar que essa média deve aumentar ainda mais, uma vez que o programa social em questão irá adicionar mais um aumento no mês de junho, no valor de R$ 50 por cada adolescente com idade entre 7 e 17 anos presentes no núcleo familiar. Tudo isso está sendo possível após um investimento bilionário do setor público.

Por isso, é de suma importância que os usuários fiquem atentos a todas as regras do programa, pois quem não obedecer as regras e exigências mínimas, está passível de ser removido do programa social em questão. Isso já aconteceu, por exemplo, nos meses passados, onde milhões de pessoas foram retiradas, em contrapartida, outras adicionadas. Fato é que agora haverá uma fiscalização eficiente, para evitar que pessoas recebam o benefício social de maneira indevida.

Veja também: GRANDE NOTÍCIA Para Quem Deseja Ter CNH De Graça Em 2023