Fezes podem revelar sinal de TUMOR no intestino

Não é de hoje que os brasileiros lutam contra o câncer de intestino. Estima-se que todos os anos mais de 20 mil pessoas acabem falecendo pela condição. Também chamado de câncer de cólon é uma doença predominante nos homens. Bem como os demais tipos de câncer, ao ser detectado logo no início as chances de cura são bem maiores. Portanto, a fim de detectar sintomas iniciais do câncer — é importante averiguar algumas anomalias nas fezes.

Fezes podem revelar câncer no intestino | Image by Julien Tromeur from Pixabay

Fique atento a estes sintomas

O câncer no intestino altera o pleno funcionamento da região. Podendo ocasionar constipação e diarreia. Ambos podendo ser resolvidos aumentando a ingestão de fibras (caso não seja câncer). Além disso, altera o formato e textura das fezes. Tornando elas bem atípicas. Em casos mais graves da doença é comum até mesmo o bloqueio total das fezes pelos seus respectivos canais.

Por conta disso, o formato das fezes pode ser alterado. Com isso, é um sinal que indica algumas anomalias na região. Bem como o início do câncer. Desse modo, é comum que as fezes dos portadores do câncer de intestino sejam diferentes dos normais.

Fezes longas e finas são um sinal bem comum da doença. Além disso, quando elas vem com sangue em sua composição é muito mais nítido a doença. A condição é conhecida como hematoquezia.

Os casos mais comuns são de sangue vivo e nítido diretamente no vaso sanitário. Entretanto, em alguns casos também é comum que o sangue esteja em uma tonalidade um pouco mais escurecida. Sendo válido lembrar que há outras razões de sangue nas fezes: bem como fissuras anais, hemorroidas, etc. Não necessariamente sempre será câncer.

Outros sinais e tratamento

Portanto, há outros sintomas que envolvem a doença que podem ser percebidos com facilidade. Sendo os mais comuns:

Frequência de gases e dor de estômago;

Fraqueza inexplicável;

Perda de peso inexplicável.

Importante! Nunca faça o autodiagnostico de qualquer doença. Sintomas isolados da doença não significa necessariamente que haja a presença do tumor no intestino. Sempre realize o exame com um médico especialista.

Para prevenir ou confirmar o tumor no intestino, é necessário realizar o exame de colonoscopia. Todos os populares com idade superior a 45 anos precisam realizar o exame.

Por mais desconfortável que seja, é vitalício para saúde. No exame em questão o médico especialista introduz um equipamento chamado colonoscópio no reto do paciente a fim de visualizar o intestino do mesmo.

Em alguns casos o médico realiza um pequeno corte para coletar tecidos da região a fim de fazer a biópsia. Ademais, pode ser averiguado lesões ou anomalias que representem alguma condição.