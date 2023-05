Lula quer MUDAR as regras para concurso público; entenda o que pode acontecer

Muitos brasileiros sonham em conseguir passar em um concurso público para ter uma estabilidade financeira. Seja em carreiras militares ou não, a busca por concursos públicos é muito grande no Brasil. Há diferentes requisitos: mas é possível passar em um concurso público tendo apenas o ensino médio completo. Como é o caso de alguns concursos militares pelo país. Entretanto, o Governo Lula pretende alterar algumas regras para o concurso público. Podendo ser benéficas ou não, ainda há uma grande discussão envolvendo toda a área. Entenda o que pode mudar e o que esperar para os próximos anos.

Lula quer mudar as regras para concurso público | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Governo pretende alterar regras de concursos públicos

O Governo Lula pretende alterar algumas regras envolvendo os concursos públicos que acontecem no Brasil. Bem como incorporar o uso da tecnologia em algumas etapas do concurso e novos modelos de avaliação dos candidatos interessados nas vagas. O objetivo é complementar um Projeto de Lei já existente que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

O PL está aguardando ser aprovado pelos senadores. Caso passe, irá ser usado já nos próximos concursos brasileiros. Atualmente os concursos públicos avaliam os candidatos através de uma prova. Podendo ser escrita, objetiva ou oral. Em alguns casos, complementam ambas alternativas.

O texto que está aguardando aprovação prevê uma série de testes que podem ser usados pelas bancas avaliadoras a fim de classificar os interessados. Bem como através dos conhecimentos, mediante as mesmas provas escritas, dissertativas, objetivas ou orais.

Além disso, o teste de habilidades: que simule as habilidades que devem ser exercidas dentro do ofício. Será direcionado aos candidatos que se interessam por vagas que já necessitem de uma determinada experiência. Como é o caso de dentista do município.

E por fim: vários outros exames envolvendo a saúde mental e o treinamento prévio. O texto possui poucas alterações ao que já se existe no Brasil. Além de firmar algo que já existe: que é o Curso de Formação a fim de inserir completamente os candidatos nas tarefas dos órgãos.

Tecnologia será aprimorada

Com a pandemia da Covid-19 o Brasil precisou se conectar através de inúmeras plataformas digitais. Ferramentas como o Google Meet era desconhecida por muitos brasileiros. Desse modo, o Projeto de Lei também autoriza o uso de sistemas online a fim de realizar algumas etapas do concurso ou até ele por completo.

Por mais que ainda precise ser fixado algumas regras mínima, já há alguns termos consolidados. Bem como a obrigatoriedade de existir o acesso único, seguro e um ambiente totalmente controlado.

Igualdade no acesso às ferramentas necessárias para os candidatos, consulta pública obrigatória e por fim que todas as etapas que envolvem a tecnologia estejam dentro dos padrões previstos por lei.

Para finalizar o PL pretende fechar algumas brechas existentes na justiça envolvendo as cotas para negros. Lembrando que esta lei de cotas nos concursos públicos direcionadas aos candidatos negros irá se expirar em junho do próximo ano.

Portanto, o Governo pretende amenizar ao máximo os efeitos da mesma. E até o fim deste semestre criar uma nova lei que democratize todos os candidatos e que mesmo assim consiga evitar brechas na lei.

O texto ainda não foi divulgado oficialmente, a priori, não haverá muitas alterações. Apenas complementos em alguns pontos já existentes. Fique atento ao nosso portal de concursos e saiba todos os detalhes dos concursos públicos que acontecem no Brasil.