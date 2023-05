Lula CONFIRMA: valor médio do Bolsa Família será MAIOR em junho

O Governo Federal tem a obrigação de prover programas de transferência de renda para a parcela mais vulnerável da sociedade, não importa o nome, como é o caso do antigo Auxilio Brasil e o atual Bolsa Família. Ambos benefícios embora possuam nomes diferentes, possuem a mesma finalidade: auxiliar a população. Contudo, após a reformulação do novo Bolsa Família, os valores ficaram ainda mais atrativos e Lula acaba de bater o martelo e anunciar o novo valor médio que o benefício social pagará aos seus beneficiários, confira.

Mudanças no programa Bolsa Família

Agora, de maneira inédita, o programa social em questão está passando por diversas mudanças, tanto nos critérios para entrar nele quanto nos critérios para permanecer vinculado ao benefício. Antes, já haviam as regras, todavia, a fiscalização não era tão constante, tal déficit mudou bastante agora no novo governo de Lula.

É exatamente por essas cobranças, que milhares de pessoas já foram retiradas do Bolsa Família, a maioria por conta que estavam cadastradas de maneira irregular, fora as que se desmembraram apenas para conseguir mais de um benefício, todas elas foram identificadas pelo governo e foram desligadas. Mas a tendência é que até o final do ano, esse número aumente ainda mais.

Lembrando que agora, também ficará ainda mais rígido os critérios para permanecer recebendo os valores mensais, como por exemplo, se torna obrigatório que as crianças tenham acompanhamento nutricional, além delas, também é obrigatório que todas gestantes passem pelo mesmo acompanhamento em questão.

Quais os novos valores do Bolsa Família?

O valor médio do Bolsa Família neste mês de maio foi o maior já registrado, contudo, a tendência é que para junho, a média fique ainda maior. Lembrando que o Bolsa Família é composto por vários valores, a saber:

Renda de Cidadania: O principal objetivo dessa renda é garantir que todas as famílias irão receber um valor justo, independente da quantidade de pessoas que hajam no núcleo familiar, garantindo assim, pelo menos R$ 142 por cada pessoa, o valor em questão será o mesmo, mesmo que a família tenha somente 2 pessoas ou 20.

Benefício complementar: Já esse benefício, tem a finalidade de proporcionar uma equidade no pagamento, ou seja, no caso das famílias que somando todos os integrantes não dê o valor de R$ 600 mensais, haverá o complemento até atingir esse piso.

Benefício Primeira Infância: Já no caso das crianças com idade inferior a 6 anos, elas irão receber um valor de R$ 150 a mais todos os meses, lembrando que há um limite de 2 crianças por cada família. Lembrando que o valor será pago até a criança completar 7 anos.

Benefício de Renda Variável: Já no caso da renda variável, tem por finalidade pagar R$ 50 a mais para cada gestante ou criança e adolescente, os dois últimos grupos devem ter idade entre 7 e 18 anos.

Portanto, são por esses benefícios que o programa Bolsa Família é constituído, é importante lembrar que caso as famílias não sigam às riscas todas as regras necessárias, ela pode acabar sendo retirada da folha de pagamento.

