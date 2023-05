Curso GRATUITO de programação da FGV abre inscrições

Está precisando dar uma melhorada no currículo? Chegou o seu momento! Uma das instituições mais desejadas e respeitadas do Brasil que é a Fundação Getúlio Vargas (FGV) abriu inscrições de cursos gratuitos para diversas áreas de conhecimento. Se você está querendo se destacar em uma vaga de empregou chegou a sua oportunidade de ter um curso do FGV.

Os cursos são de curta duração, ou seja, você não precisa ficar por muito tempo estudando já que o nosso dia a dia é bem corrido e eles são totalmente online te dando possibilidade de assistir no local que desejar. Os programas de aprendizagem, tecnologia e ciências de dados.

Para que no final do curso o aluno consiga ganhar o seu certificado de participação, é necessário te ruma nota igual ou superior a 7. Esses programas são autoinstrucionais por isso que é online, assim cada aluno pode estudar no melhor horário que desejar, fazendo a inscrição você já pode começar a fazer o curso.

10 cursos gratuitos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cursos FGV gratuitos

Fazer um curso online realmente é muito bom para o aprendizado pois você pode escolher o horário que for melhor para você e assim consegue entender qual o horário que sua mente capita mais informações e escolher esse horário para estudar. Além disso, você também não vai perder tempo em transporte público e nem dinheiro com passagem, lanche e curso.

Confira agora mesmo 10 cursos que podem te ajudar a se destacar no entrevista de emprego:

1- Instalando, Customizando e Compreendendo as Funções Básicas do R: É um curso muito bom que vai apresentar a instalação do R e dos seus softwares.

2 – Ciências de Dados: é um curso que tem duração de 60 horas e traz exemplos de aplicações reais do processo de extração e geração de conhecimento dentro da ciência de dados.

3 – Introdução à Organização de Dados para Análise: Esse curso vai mostrar qual é a importância dos dados nas análises multivariadas e relaciona essas práticas utilizadas na organização e na preparação desses dados.

4 – Introdução a Redes Complexas: Medidas de Centralidade: Esse curso vai abordar especificamente as redes e como elas estão presentes no nosso dia a dia em diversas situações que nem imaginamos.

5 – Introdução às Técnicas de Análise Fatorial e Conjunta de Dados: curso especificamente para apresentar a técnica de análise multivariada que se chama análise fatorial que vai permitir identificar o comportamento.

6 – Tópicos em Machine Learning: Esse estudo vai ensinar o aluno na área de aprendizagem de máquinas, apresentando métodos de aprendizagem e conceitos.

7 – Fundamentos da Gestão de TI: O curso vai mostrar uma ampla visão sobre como esses processos de TI influenciam nos resultados da empresa.

8 – Impacto da TI nos Negócios: O curso vai apresentar os conceitos para compreender qual a maneira a tecnologia impacta nesses modelos tradicionais de competitividade sob a perspectiva da diferenciação e o custo.

9 – Superexposição na Internet: Vai ensinar a examinar toda a questão e através dos casos hipotéticos e reais que expõe algumas práticas como a de prevenção e também de orientação.

10 – Dados para Bem (Data for Good): O curso tem como finalidade explicar como contribuir para o uso de informações para a sociedade.

